Printre destinatarii mesajelor s-a numărat și fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu. Acesta a reacționat public, alegând să răspundă printr-o postare pe Facebook.

În mesajul său, Câciu a susținut că majoritatea românilor nu știu cine este Oana Gheorghiu și a afirmat că o mare parte dintre cetățeni nu își doresc aceleași lucruri ca vicepremierul. Totodată, fostul ministru a acuzat că pozițiile acesteia ar ascunde interese financiare de amploare, făcând referire la sume de ordinul miliardelor de euro și la un grup restrâns de persoane care ar avea de câștigat.

„Mi-a scris Oana Gheorghiu!

99% din români nu știu cine este Oana Gheorghiu!

Dar, sigur, 85% din români nu își doresc ce își dorește Oana Gheorghiu!

Iar „adevărul” Oanei Gheorghiu este o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro.

Ale unora, 1%, care o vor pe Oana să semneze!

Noi nu!

Pa, Oana!

Ia-l și pe Ilie”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Schimbul de replici evidențiază climatul tensionat dinaintea votului asupra moțiunii și arată încercările din culise de a influența poziționarea parlamentarilor social-democrați.

Postarea poate fi vizualizată aici.

De asemenea, grupul PACE a reacționat la mesajele trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu, susținând că acestea reprezintă un motiv suplimentar pentru ca moțiunea de cenzură să fie votată la vedere. Parlamentarii formațiunii au transmis că inițiativa vicepremierului îi determină să își mențină această poziție în mod ferm.

Reprezentanții PACE se numără printre inițiatorii moțiunii, alături de AUR și PSD, demers care ar putea duce la demiterea întregului cabinet condus de Ilie Bolojan.

„Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE – Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari”, a transmis grupul într-un comunicat.

Opoziția îi reproșează, de asemenea, vicepremierului faptul că nu a consultat parlamentarii în legătură cu un plan ce ar viza înstrăinarea celor mai profitabile companii ale statului român.

În același context, reprezentanții PACE au acuzat Guvernul că încearcă să creeze doar aparența unui dialog democratic prin trimiterea unui simplu email, după ce Departamentul pentru Relația cu Parlamentul ar fi solicitat recent adresele de contact ale parlamentarilor opoziției. Aceștia au subliniat că Executivul nu ar fi avut anterior nici măcar datele de contact ale deputaților și senatorilor.

Parlamentarii PACE au reiterat că vor vota la vedere moțiunea de cenzură inițiată împreună cu PSD și AUR, argumentând că acest gest este necesar pentru restabilirea democrației și a rolului Parlamentului în arhitectura puterilor statului, precum și pentru a oferi României șansa de a fi condusă în interesul cetățenilor, nu al unor interese externe.