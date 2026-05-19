România are de mulți ani probleme la colectarea de TVA. Un subiect ce a fost analizat, luni, în podcastul Picătura de business, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost avocatul Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate.

Invitatul a vorbit mai întâi despre o mare problemă, cea a impozitului minim pe cifra de afaceri.

„Penultimul studiu pe fiscalitate, că între timp a apărut și ultimul, pe care l-am prezentat în aprilie anul trecut, a arătat cât de toxic este impozitul minim pe cifra de afaceri pentru economia românească.

Urmarea acelui studiu, subiectul a ajuns pe agenda publică, antreprenorii au început și ei să prindă curaj că aveau și studii și se puteau baza pe niște date concrete ca să nu fie acuzați că vezi Doamne nu ei vor să plătească impozit pe profit. Era cât pe ce să fie eliminat prin legea aia prin care și-au asumat răspunderea. S-a opus domnul Câciu și colegii lui de la PSD. Că de, doar nu o să scoți impozitul pe multinațională, dar de fapt afecta cel mai mult companiile române, antreprenoriatele românești”, a explicat Biriș.

„Cum să arunci un bolovan în spatele economiei în același timp în care impozitezi mămicile cu CASS-ul. Deci era o chestie de populism. După care, ulterior, s-a revenit, s-a redus la jumătate și s-a promis că va fi eliminat din 2027. Deci a produs efecte”, a mai spus avocatul.

Un alt subiect al emisiunii a vizat capitolul la care România stă prost dintotdeauna: colectarea TVA-ului. „Taxarea inversă pe TVA. Noutatea, elementul de actualitate, este că s-a depus în Parlament un proiect de lege care a fost susținut”, a afirmat Radu Preda.

Tema a fost dezvoltată de invitatul emisiunii. „Taxarea inversă pe TVA există deja. Este regula de bază la toate achizițiile intre-comunitare. Business to business. Despre taxare inversă vorbim doar în business to business. Atunci când și vânzătorul și cumpărătorul sunt înregistrați în scop de TVA. În B2B, TVA-ul circulă precum apa în natură, adică este neutral, e doar cashflow. Taxa pe valoare adăugată trebuie să înțelegem cu toții, e un impozit pe consum.

El ajunge să fie venit la buget doar când este plătit de un cumpărător care nu are drept de deducere. Adică statul și instituțiile publice, companiile scutite fără drept de deducere, bănci, societăți de asigurări, școli, spitale, ONG-uri și populația, consumul gospodărilor. Între companii, TVA nu circulă de la cumpărător la vânzător, la buget și înapoi la cumpărător, doar cashflow. Sunt miliarde de lei care circulă în fiecare secundă în sistem”, a spus Biriș.

„Pentru că cifra de afacere e mult mai mare decât PIB-ul. Și din aceste multe miliarde care circulă între companii și buget și de la buget la companii, o parte dispare. Astea sunt o bună parte din cele 9 miliarde de euro gaură la socoteli. De 20 de ani, Comisia Europeană face un studiu cu privire la GAP-ul de TVA în toate statele membre. GAP înseamnă gaură. Adică ce nu se colectează. Între ce ar trebui să se colecteze și ce ar trebui teoretic colectabil. Care e metodologia?”, a mai explicat avocatul. Care a studiat datele de colectare pe care le are țara noastră în ultimii 20 de ani.

„Ei pe datele de la INS calculează TVA-ul aplicând rata standard, din asta scad așa numitul policy GAP. Adică la cât renunță statul să colecteze prin aplicarea unor cote reduse? Și le dă TVA-ul teoretic colectabil. În asta scad încasările și diferența e clar neîncasare, adică gaura, GAP-ul. Eu am avut curiozitatea să pun pe un grafic, pe 20 de ani, toate statele. Și cu GAP-urile lor. Dintotdeauna, România a avut cel mai mare GAP. Dar este mult mai mare. Dintotdeauna avem cel mai mare GAP. În ultimii ani, nu, este de 5 ori mai mare. Media e undeva în jur de 6%, pe care o stricăm și noi”.