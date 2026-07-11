Exclusiv. Problema ascunsă a metroului din București. „Un metrou eficient ar trebui să aibă stații la 500-700 de metri”. Cum este afectat traficul

Metroul reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de transport din București, însă modul în care este dezvoltată rețeaua ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor în urbanism. Deși în ultimii ani au fost anunțate investiții importante în infrastructura de transport, există voci care susțin că una dintre principalele probleme ale Capitalei este distanța prea mare dintre stațiile de metrou, ceea ce reduce eficiența întregului sistem.

Subiectul a fost abordat de arhitectul Emanuel Bogdan Bobic în cadrul emisiunii „Picătura de Business”, moderată de jurnalistul Radu Preda. Acesta consideră că dezvoltarea transportului public ar trebui să pornească de la analize privind nevoile reale ale locuitorilor și de la o strategie clară pentru mobilitatea urbană.

În opinia arhitectului, una dintre cauzele pentru care mulți bucureșteni continuă să folosească mașina personală este faptul că, în numeroase zone, stațiile de metrou sunt amplasate la distanțe prea mari una față de cealaltă.

„Un metrou, ca să fie eficient, ar trebui să aibă o stație la 500-700 de metri în medie. Noi l-avem la 1,5 km.”

Potrivit acestuia, reducerea distanței dintre stații ar putea crește considerabil numărul persoanelor care aleg transportul public în detrimentul autoturismului.

Arhitectul susține că există numeroase zone ale Capitalei unde construirea unor noi stații ar avea un impact imediat asupra numărului de călători.

„Există zone întregi în care tu, punând stația de metrou respectivă, mai bagi 10.000 de oameni sub sol în transport.”

În timpul emisiunii, Emanuel Bogdan Bobic a afirmat că problema nu ține doar de existența unei rețele de metrou, ci și de modul în care aceasta este integrată în întregul sistem de transport public.

Acesta spune că înainte de a lua decizii privind dezvoltarea infrastructurii, autoritățile ar trebui să analizeze modul în care funcționează transportul public în ansamblu.

„Avem o motorizare excesivă. Da, dar a analizat cineva traseele STB-ului și metroului, în ce măsură corespund. Nu.”

În opinia sa, fără astfel de analize este dificil să fie identificate zonele unde este nevoie de noi stații, de modificarea traseelor sau de alte investiții care să încurajeze utilizarea transportului public.

Arhitectul consideră că mobilitatea urbană nu poate fi separată de dezvoltarea orașului și că investițiile în infrastructură ar trebui să facă parte dintr-o strategie unitară.

În cadrul discuției, acesta a atras atenția că Bucureștiul are nevoie de o viziune clară privind dezvoltarea sa și de analize complexe care să stea la baza deciziilor privind transportul public.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Picătura de Business”, moderată de Radu Preda, în care au fost abordate principalele probleme ale urbanismului din București, de la lipsa unui Plan Urbanistic General actualizat și blocajele birocratice până la infrastructura de transport și dezvoltarea Capitalei.