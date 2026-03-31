Reprezentanții Primăria Sectorului 6 București au anunțat că administrația locală se va implica în proiectul de extindere a Magistralei 3 de metrou, în urma unei inițiative lansate de primarul Paul Moldovan. Consilierii locali și-au exprimat acordul pentru asocierea cu Metrorex, Ministerul Transporturilor și Primăria Capitalei, în vederea prelungirii rețelei de metrou către Chiajna și Bragadiru.

Potrivit autorităților locale, următorul pas procedural este obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București, după care proiectul ar putea intra în faza de implementare.

Primarul Paul Moldovan a declarat că au avut loc mai multe discuții cu reprezentanții Metrorex și ai Ministerului Transporturilor pentru identificarea unor soluții care să răspundă nevoilor de mobilitate din zonă. Acesta a explicat că presiunea traficului este resimțită puternic în Sectorul 6, în special din cauza dezvoltării din Militari Residence. Deși reabilitarea Străzii Osiei a adus unele îmbunătățiri, problemele de trafic de pe Bulevardul Iuliu Maniu persistă.

Edilul a precizat că a fost analizată și varianta extinderii de la Preciziei către centura feroviară a Bucureștiului, considerată o soluție mai rapidă pentru conectarea unor viitoare zone de tip park&ride. Acestea ar urma să fie amenajate la Prelungirea Ghencea și la Drumul Radial 1, pentru a încuraja utilizarea transportului public și a reduce dependența de autoturismele personale.

Extinderea Magistralei 3 este considerată necesară pentru fluidizarea traficului dintre Sectorul 6 și județul Ilfov, dar și pentru reducerea poluării. Proiectul prevede realizarea mai multor tronsoane: unul între stația Păcii și Autostrada A1, cu patru stații noi, un altul între Preciziei și Militari Residence, cu două opriri supraterane, precum și o legătură între Preciziei și Cartierul Latin din Bragadiru, care va include două stații noi.

Instituția se va ocupa de elaborarea documentației pentru achiziția serviciilor de proiectare, realizarea studiului de fezabilitate și stabilirea temei de proiectare, oferind totodată sprijin administrativ pe parcursul implementării. Finanțarea proiectului urmează să fie asigurată de Metrorex, din bugetul de stat, fonduri nerambursabile și alte surse de venit.

„Ne împlicăm în extinderea Magistralei 3! La inițiativa primarului Paul Moldovan, consilierii locali au fost de acord să ne asociem cu Metrorex, Ministerul Transporturilor și Primăria București pentru a prelungii metroul către Chiajna și Bragadiru. Mai întâi, trebuie să cerem acordul Consiliului General al Capitalei, iar apoi putem să ne apucăm de treabă. ”Am avut mai multe discuții, cu Metrorex și Ministerul Transporturilor, pentru a vedea cum să acoperim nevoile de mobilitate, presiunea e pe Sectorul 6 când vine vorba de Militari Residence, am reabilitat Strada Osiei, care ajută, dar rămân provocări cu traficul de pe Iuliu Maniu. Am discutat și extinderea de la Precizei spre centura feroviară București, ca o variantă mai rapidă de a conecta zonele de park&ride, vor fi două, la Prelungirea Ghencea și la Drumul radial 1, cu un transport cum e metroul. Avem un interes de a descuraja transportul auto personal”, a spus Paul Moldovan. CE PRESUPUNE EXTINDEREA M3 Extinderea M3 e necesară pentru deblocarea traficului din #Sectorul6 înspre #Ilfov, dar și reducerea poluării. Se va face pe mai multe tronsoane:

📍de la Stația Păcii până la Autostrada A1 București-Pitești, cu o lungime de 3,7 km și 4 stații noi (una va fi comună cu trenul metropolitan din zona București Vest),

📍de la Stația Preciziei spre Miliari Residence (Chiajna), cu o lungime de 3,3 km și 2 noi opriri supraterane (Autostrada A1 și Strada Osiei)

📍de la Stația Preciziei spre Cartierul Latin (Bragadiru), cu o lungime 4,36 km și 2 stații supraterane (Domnești și Cartierul Latin). CE VOM FACE NOI 👉Noi ne vom ocupa de elaborarea documentației de achiziție a serviciilor de proiectare, pentru realizarea studiului de fezabilitate și stabilirea temei de proiectare. 👉De asemenea, vom ajuta prin toate demersurile administrative necesare. Bugetul necesar lucrărilor va fi asigurat de Metrorex, prin bugetul de stat, fonduri nerambursabile și alte surse de venit”, este mesajul Primăriei Sectorului 6 București.

Reacțiile românilor la anunțul Primăria Sectorului 6 București sunt împărțite, oscilând între susținere și scepticism legat de prioritățile de infrastructură.

O parte dintre cetățeni salută inițiativa, considerând proiectul un pas necesar pentru dezvoltarea transportului public. În același timp, alți locuitori propun soluții alternative mai rapide sau mai realiste, precum realizarea unei linii de tramvai pe Bulevardul Iuliu Maniu până în Chiajna. Există și voci care cer prioritizarea proiectelor deja începute, cum ar fi finalizarea lucrărilor de pe Prelungirea Ghencea, înainte de lansarea unor noi investiții majore.

Unii consideră că extinderea metroului este un obiectiv îndepărtat, greu de realizat pe termen scurt. De asemenea, o parte dintre cetățeni ridică semne de întrebare privind traseul propus, sugerând variante alternative de dezvoltare a rețelei și o mai bună corelare cu alte magistrale existente sau planificate.