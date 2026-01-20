Directorul CNAIR Cristian Pistol a transmis că în această perioadă constructorul austriac PORR lucrează la echiparea tunelului Momaia cu instalații de bază, necesare pentru circulația în condiții de siguranță.

El a precizat că sunt montate sistemele anti-incendiu, sistemele pentru evacuarea noxelor și a fumului în caz de incendiu, dar și sistemele de iluminat din interiorul tunelului. Aceste componente sunt considerate critice pentru exploatarea unui tunel rutier, fiind parte din infrastructura obligatorie care permite deschiderea ulterioară a traficului.

După terminarea acestei etape, lucrările vor continua cu elemente care țin atât de siguranță, cât și de rezistența în timp a construcției.

Cristian Pistol a menționat că urmează montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului, respectiv două treceri pietonale și o trecere auto. În același timp, va fi aplicată vopsea anticorozivă pe pereții galeriilor, iar rosturile de dilatație ale căilor de rulare vor fi colmatate.

Pe întreg sectorul Tigveni – Curtea de Argeș, care are 9,86 kilometri, directorul CNAIR a indicat un progres fizic apropiat de 85%. Acest nivel de execuție susține estimarea că tronsonul ar putea fi dat în trafic mai repede decât termenul contractual asumat.

Cristian Pistol a anunțat că, dacă ritmul de lucru se menține, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești ar putea fi deschisă încă din acest an, mult înainte de februarie 2027, data prevăzută în contract.

„În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).”, a anunțat directorul CNAIR.

Valoarea totală a proiectului este de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Pe lângă această sursă, proiectul beneficiază și de finanțare prin credite semnate cu Banca Europeană de Investiții. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat al doilea contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, parte dintr-un pachet mai amplu de până la 1 miliard de euro aprobat de BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești.

Primul contract, tot de 500 de milioane de euro, fusese semnat în octombrie 2025.