Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, care a precizat că este vorba despre Lotul 3 Bălcăuți-Siret al drumului expres Suceava-Siret.

Proiectul prevede construirea a 12,65 kilometri de drum expres nou pe teritoriul României, modernizarea a 1,45 kilometri din DN2 până la punctul de trecere a frontierei și modernizarea a 15 kilometri din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei. În plus, va fi realizat un pod de aproape un kilometru peste râul Siret, cu o lungime de 967 de metri.

„Premieră strategică! Lansăm licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuţi – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil şi militar”, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Lotul 3 al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual, atât civil, cât și militar, fiind considerat un proiect unicat în portofoliul Companiei Naționale. Investiția este finanțată prin instrumentul SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei și depășește granițele României, un aspect esențial pentru obținerea finanțării europene. Extinderea beneficiilor infrastructurii rutiere către statul vecin a reprezentat condiția decisivă pentru acordarea fondurilor prin SAFE, conform Regulamentului UE 2025/1106.

Pe noul sector de drum expres vor fi construite și două noduri rutiere majore, Siret Sud și Siret Nord, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare. Aceste elemente completează infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă și sigură a traseului.

După validarea documentației tehnice, CNAIR va publica anunțul de participare la licitație, document care va stabili și termenul-limită pentru depunerea ofertelor din partea constructorilor interesați.

„Prin acest nou proiect România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi NATO”, a mai spus Cristian Pistol.

