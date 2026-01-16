Vineri, Volodimir Zelenski a anunțat că o delegație ucraineană se deplasează în Statele Unite pentru discuții privind garanțiile de securitate și un amplu pachet de redresare postbelică. Zelenski și-a exprimat speranța că aceste documente vor putea fi semnate săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit Reuters.

În cadrul negocierilor, delegația ucraineană urmărește, de asemenea, să obțină clarificări din partea administrației americane referitoare la poziția Rusiei față de inițiativele diplomatice susținute de SUA pentru încetarea războiului. Aceste declarații au fost făcute de Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă susținute la Kiev, alături de președintele Cehiei, Petr Pavel.

Donald Trump a afirmat la începutul acestei săptămâni, într-un interviu acordat Reuters, că ar putea avea o întâlnire cu Zelenski la Forumul Economic de la Davos, o întâlnire cerută public de președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că Ucraina și-a finalizat partea de lucru la documentele care vizează un așa-numit pachet de prosperitate, destinat deblocării fondurilor necesare pentru reconstrucția postbelică extrem de costisitoare, precum și pentru stabilirea garanțiilor de securitate oferite de SUA, menite să prevină un viitor atac al Rusiei. Potrivit oficialilor ucraineni, reconstrucția țării va necesita aproximativ 800 de miliarde de dolari.

În contrast, Donald Trump, care l-a criticat frecvent pe Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace și l-a descris pe liderul ucrainean drept un obstacol în calea păcii, o poziție diferită de cea a aliaților europeni. Washingtonul a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace ce ar urma să fie prezentat Moscovei, în timp ce Kievul și partenerii săi europeni încearcă să obțină garanții clare că Ucraina nu va mai fi atacată de Rusia în viitor.

Vineri, Zelenski a susținut că Rusia este cea care blochează eforturile de pace, invocând atacurile recente ale Moscovei asupra sistemului energetic ucrainean drept dovadă a intențiilor reale ale Kremlinului. El a arătat că loviturile asupra infrastructurii energetice și orașelor ucrainene indică lipsa de interes a Rusiei pentru acorduri și dorința de a continua distrugerea Ucrainei.

În discursul său video de joi adresat națiunii, Zelenski a reiterat faptul că Ucraina își dorește pacea și a subliniat că țara sa nu a fost și nu va fi un obstacol în calea acesteia. El a făcut referire la colaborarea diplomatică cu Statele Unite și la o conversație telefonică purtată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a postat el pe reţelele sociale după conferinţa de presă.

Într-un interviu acordat Reuters miercuri, Donald Trump a declarat că, în opinia sa, Ucraina este mai puțin pregătită decât Rusia să încheie un acord de pace. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au reușit încă să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, Trump a indicat direct numele lui Zelenski.

La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia este de acord cu evaluarea lui Trump potrivit căreia Zelenski blochează un acord de pace. Acesta a afirmat că președintele Vladimir Putin și partea rusă rămân deschiși negocierilor.

Relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost una fluctuantă în contextul eforturilor de soluționare a celui mai mare conflict teritorial din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Cei doi au avut un schimb tensionat de replici în Biroul Oval, în februarie 2025, la care a participat și vicepreședintele SUA, JD Vance, aceștia punctând că liderul ucrainean nu a arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul oferit de Statele Unite. Ulterior, interacțiunile dintre Trump și Zelenski au părut să se îmbunătățească în întâlnirile care au urmat.