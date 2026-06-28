Autostrada A0 Nord se apropie de finalizare. Lotul Afumați – Pantelimon a ajuns la 90%, dar CNAIR cere constructorului să accelereze lucrările

Lucrările la Lotul 3 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0), între Afumați și Pantelimon, au ajuns la un stadiu fizic de aproape 90%, însă autoritățile avertizează că ritmul de execuție trebuie accelerat pentru ca șantierul să fie finalizat în această toamnă. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, susține că mobilizarea actuală a constructorului nu este suficientă pentru respectarea termenelor asumate, chiar dacă pe șantier se înregistrează progrese importante la principalele structuri.

Lotul are o importanță strategică pentru traficul din jurul Capitalei, deoarece va realiza legătura între mai multe artere rutiere majore și va contribui la descongestionarea circulației pe actuala centură a Bucureștiului.

Directorul CNAIR a prezentat situația actuală a lucrărilor și a transmis că monitorizează constant activitatea din șantier.

”A0 Nord (Lotul 3: Afumaţi – Pantelimon): stadiul fizic se apropie de 90%, dar este nevoie de accelerarea ritmului! Pe cei 8,5 km ai şantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori şi 100 de utilaje — un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape şi pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor”, a anunțat Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, pentru respectarea calendarului de execuție este necesară suplimentarea echipelor și a utilajelor astfel încât lucrările rămase să fie finalizate în următoarele luni.

Cel mai avansat obiectiv de pe acest tronson este pasajul peste DN2, cu o lungime de 336 de metri.

Stadiul fizic al acestei structuri a ajuns la 99,3%, iar în prezent se execută ultimele lucrări înainte de deschiderea circulației. Constructorul montează sistemele inteligente de transport (ITS), instalațiile de iluminat și așterne stratul final de uzură.

În schimb, pasajul peste DN3, care are o lungime de 110 metri, este realizat în proporție de aproximativ 60%.

Aici continuă lucrările de cofrare și armare a rampelor, armarea plăcii de suprabetonare, precum și lucrările de terasamente și stabilizare.

La nodul rutier dintre Autostrada A0 și DN2, lucrările au ajuns la aproximativ 90%.

Constructorul lucrează în această perioadă la montarea parapetului metalic și la așternerea stratului de uzură pe bretelele nodului rutier.

Un alt obiectiv important este pasajul peste magistrala feroviară 800 București – Constanța, care are o lungime de 471 de metri.

Acesta este executat în proporție de aproximativ 94%, iar în prezent se montează parapetele metalice și se realizează umpluturile din spatele culeelor.

În ceea ce privește partea de drum, pe aproximativ 6,5 kilometri din totalul de 8,5 kilometri ai lotului au fost așternute deja straturile de bază și binder, iar stratul final de uzură a fost executat pe aproximativ 3,5 kilometri.

Șeful CNAIR atrage atenția că obiectivul poate fi finalizat în această toamnă doar dacă antreprenorul își intensifică activitatea.

”Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe şantier. CNAIR urmăreşte permanent evoluţia lucrărilor şi solicită respectarea graficului asumat”, a subliniat Cristian Pistol.

Potrivit oficialului, compania monitorizează permanent evoluția lucrărilor și urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contract.

Finalizarea tronsonului Afumați – Pantelimon este considerată esențială pentru închiderea semi-inelului nordic al Autostrăzii de Centură București și pentru fluidizarea traficului din jurul Capitalei.

Cristian Pistol explică faptul că acest lot va avea un rol-cheie în conectarea principalelor coridoare rutiere din zona Bucureștiului.

”Lotul 3 al A0 Nord este important deoarece asigură: descărcarea circulaţiei de pe lotul 4 (Pantelimon-Glina), conexiunea cu lotul 2 (Corbeanca-Afumaţi), pe care se circulă deja de 2 ani, conexiunea între autostrada A3 (Bucureşti-Ploieşti, care asigură legătura cu A7), DN2 şi autostrada A2 (Bucureşti-Constanţa) pe semi-inelul nordic al A0.”

Prin deschiderea acestui sector vor fi create legături directe între autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, precum și cu DN2, una dintre cele mai aglomerate șosele din țară.

Contractul pentru execuția Lotului 3 al Autostrăzii A0 Nord are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, iar autoritățile estimează că finalizarea lucrărilor va aduce o reducere semnificativă a timpilor de deplasare pentru șoferii care tranzitează zona Capitalei și va contribui la diminuarea traficului de pe actuala centură a Bucureștiului.