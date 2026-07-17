Autostrada care va străpunge Carpații prinde contur. Noi detalii despre tunelul de 1.780 de metri

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) se apropie de 15%, potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Reprezentantul CNAIR a precizat că asocierea de constructori italieni și români Webuild SPA – Tancrad desfășoară lucrări pe sectoarele pentru care au fost emise Autorizații de Construire, acestea reprezentând aproximativ 30% din suprafața totală a șantierului.

„Asocierea de constructori italieni și români (Webuild SPA – Tancrad) lucrează pe sectoarele pentru care a primit Autorizații de Construire (aproximativ 30% din șantier) cu 1.300 de muncitori și 530 de utilaje, la amenajări drumuri de acces, relocări de utilități, excavații și umpluturi, consolidări ziduri de sprijin, dar și la mai multe structuri”, a transmis Cristian Pistol.

Lucrările sunt concentrate în această etapă pe pregătirea terenului, organizarea accesului către zonele de intervenție, mutarea utilităților afectate de traseu, precum și pe execuția unor elemente de infrastructură necesare viitoarelor structuri de pe traseu.

Directorul general al CNAIR a explicat că extinderea fronturilor de lucru este legată de obținerea Acordului Revizuit de Mediu. Potrivit acestuia, constructorul trebuie să finalizeze documentația necesară, iar ulterior instituțiile responsabile trebuie să analizeze și să emită documentele necesare pentru continuarea etapelor de autorizare.

„Extinderea fronturilor de lucru depinde de obținerea Acordului Revizuit de Mediu. Pentru aceasta, constructorul trebuie să finalizeze și să depună documentația necesară — demers pe care îl așteptăm în cel mai scurt timp. Ulterior, va fi esențial ca instituțiile din subordinea Ministerului Mediului să analizeze și să emită acordul cu celeritate, pentru ca Ministerul Transporturilor să poată elibera Autorizațiile de Construire pe întregul șantier”, a declarat Cristian Pistol.

Acesta a precizat că a solicitat tuturor instituțiilor și entităților implicate să acorde prioritate procedurilor administrative necesare pentru derularea proiectului.

„Am cerut tuturor părților implicate să trateze acest lanț de avize ca pe o prioritate națională. Fiecare zi de întârziere în birouri este o zi pierdută în munte”, a afirmat directorul general al CNAIR.

Secțiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 kilometri și include lucrări complexe de infrastructură. Pe traseu sunt prevăzute un tunel, 55 de structuri reprezentate de viaducte și poduri, precum și două noduri rutiere.

În prezent, pe această secțiune se lucrează la 15 poduri aflate în diferite faze de execuție. Activitățile desfășurate includ armări, betonări, cofrări pentru plăci de suprabetonare, instalarea aparatelor de reazem, aplicarea hidroizolațiilor și asamblarea tablierelor metalice.

Stadiile fizice ale acestor structuri sunt cuprinse între 50% și 92%, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol. La ecoductul Călinești, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 56%. În această zonă se desfășoară operațiuni de excavare, armare, betonare și hidroizolație.

Un punct important al proiectului îl reprezintă tunelul Poiana, care va avea o galerie dublă cu o lungime de 1.780 de metri și va deveni cel mai lung tunel rutier de acest tip din România.

„La tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din #România (1.780 m), se fac în continuare lucrări pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalația TBM (Tunnel Boring Machine). În urma analizelor geotehnice, constructorul a decis să înceapă forarea tunelului Poiana dinspre capătul Sibiu”, a transmis Cristian Pistol.

Contractul pentru construcția secțiunii Cornetu-Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT).

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești reprezintă tronsonul care va traversa efectiv Munții Carpați și face parte din Coridorul Pan-European 4, care asigură legătura rutieră prin România de la Constanța până la punctul de trecere a frontierei de la Nădlac.

Cristian Pistol a subliniat că realizarea proiectelor de infrastructură rutieră presupune implicarea mai multor instituții și depinde de obținerea la timp a documentelor necesare.