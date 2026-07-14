Ministerul Transporturilor anunță economii de peste 75 de milioane de lei la CNAIR. Peste 500 de angajări propuse inițial au fost eliminate din buget

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că instituția nu a acceptat propunerea inițială de buget a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care prevedea peste 500 de noi angajări și majorarea cheltuielilor salariale cu zeci de milioane de lei.

Potrivit explicațiilor oferite de el pe Facebook, în urmă cu câteva săptămâni, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a prezentat un proiect de buget care includea peste 500 de noi posturi și creșteri semnificative ale cheltuielilor cu salariile. Horațiu Cosma susține că propunerea a fost respinsă de Ministerul Transporturilor.

Ulterior, CNAIR a revenit cu un buget refăcut, din care au fost eliminate cele peste 500 de angajări prevăzute inițial. Secretarul de stat afirmă că modificările au generat economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei provin din reducerea cheltuielilor salariale.

Horațiu Cosma a transmis că mesajul Ministerului Transporturilor este valabil pentru toate companiile aflate în subordine. Potrivit acestuia, bugetele care includ cheltuieli considerate nejustificate, extinderea excesivă a aparatului administrativ sau care nu țin cont de interesul public vor fi respinse, în timp ce bugetele fundamentate corespunzător și construite cu respect pentru utilizarea banilor publici vor fi aprobate.

„Am spus că nu vom accepta la Ministerul Transporturilor angajări nejustificate la CNAIR și ne-am ținut de cuvânt. Acum câteva săptămâni, directorul CNAIR Cristian Pistol, a venit cu un buget care sfida bunul simț și respectul pentru banul public. Peste 500 de noi angajări și zeci de milioane de lei în plus cu salariile. L-am respins! Astăzi, CNAIR a înțeles că această abordare nu mai merge. Nu cu echipa USR la Ministerul Transporturilor. Compania a revenit cu un buget refăcut, fără cele peste 500 de angajări prevăzute inițial. Rezultatul: economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei doar din cheltuielile salariale. Mesajul nostru este simplu și este valabil pentru toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor: bugetele construite pe cheltuieli nejustificate, pe extinderea exagerată a aparatului administrativ sau pe ignorarea interesului public vor fi respinse. Bugetele responsabile, fundamentate corect și construite cu respect pentru banii românilor vor fi aprobate”, a scris acesta pe Facebook.

Acesta subliniază că Ministerul Transporturilor nu s-a opus consolidării echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale, însă afirmă că decizia de a elimina toate aceste posturi i-a aparținut directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Horațiu Cosma afirmă că se așteaptă ca activitatea companiei să nu fie afectată de aceste modificări. Din contră, el consideră că românii ar trebui să vadă o eficiență mai mare, o organizare mai bună și rezultate superioare folosind resursele existente.

„Conducerea CNAIR a renunțat nu doar la cele 126 de posturi suplimentare propuse pentru aparatul central, ci și la celelalte aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale. Ministerul Transporturilor nu s-a opus întăririi echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale. Alegerea de a elimina toate aceste posturi a aparținut domnului Pistol. Ne așteptăm ca activitatea CNAIR să nu aibă de suferit. Dimpotrivă. Românii trebuie să vadă mai multă eficiență, o organizare mai bună și rezultate mai bune cu resursele existente.

Românii nu așteaptă scheme de personal tot mai mari. Așteaptă drumuri mai bine întreținute, restricții de circulație mai puține și mai scurte, reparații mai rapide și mai multă siguranță pe drumurile naționale. La Ministerul Transporturilor nu întoarcem privirea când vedem derapaje și nu semnăm automat orice ni se pune pe masă. Verificăm, corectăm și luăm decizii în interesul public. Iar atunci când o companie vine cu un bugetul greșit, îl trimitem înapoi. Când îl refac corect, îl aprobăm”, a mai scris Horațiu Cosma.

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