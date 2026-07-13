Scandal la CFR Călători. Mii de sesizări au ajuns la Ministerul Transporturilor, iar directorul companiei a fost chemat la explicații. Ce au reclamat peste 1.000 de români

La o săptămână după lansarea platformei prin care pasagerii pot transmite direct problemele întâmpinate în trenurile CFR Călători, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat primele rezultate ale centralizării sesizărilor. Peste o mie de persoane au completat formularul, iar datele indică probleme recurente legate de funcționarea instalațiilor de climatizare, starea de curățenie și nivelul general al serviciilor oferite în timpul călătoriilor.

Ministerul Transporturilor încearcă să obțină o imagine mai clară asupra problemelor cu care se confruntă zilnic călătorii, folosind sesizările primite direct de la aceștia.

Potrivit ministrului Radu Miruță, în prima săptămână de la lansarea formularului online destinat pasagerilor CFR Călători au fost înregistrate 1.091 de răspunsuri, iar numărul acestora continuă să crească.

Oficialul consideră că volumul mare de sesizări oferă deja o bază relevantă pentru identificarea deficiențelor din sistemul feroviar și pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 1091 de călători au completat deja, iar numărul crește. Sunt, deci, date relevante”, a transmis Radu Miruță.

Rezultatele centralizate arată că cea mai frecventă nemulțumire este legată de lipsa aerului condiționat, chiar și în garniturile unde acesta ar trebui să funcționeze în mod obligatoriu.

Conform datelor prezentate de ministru, 65% dintre respondenți au declarat că instalațiile de climatizare nu funcționează, în timp ce 29% au indicat drept principala problemă starea de curățenie a toaletelor și a vagoanelor.

În plus, percepția generală asupra serviciilor este una negativă. 86% dintre pasagerii care au completat formularul au afirmat că nu ar recomanda altor persoane călătoria pe care au făcut-o.

Ministrul a subliniat că aproximativ 70% dintre respondenți au circulat cu trenuri InterRegio (IR), categorie de trenuri la care dotarea cu aer condiționat reprezintă un standard obligatoriu.

„ 65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu”, a precizat acesta.

În urma rezultatelor obținute, Radu Miruță a anunțat că l-a convocat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători pentru a analiza fiecare sesizare în parte și pentru a solicita explicații privind situațiile reclamate de pasageri.

Potrivit ministrului, pentru fiecare caz raportat a fost creat un tabel în care reprezentanții companiei trebuie să completeze, în termen de două zile, cauza problemei și răspunsul oferit.

Scopul demersului este identificarea responsabilităților și aplicarea unor măsuri acolo unde sunt constatate nereguli.

„Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineață, la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători. Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe.”

Ministrul Transporturilor a precizat că platforma destinată raportării problemelor nu va fi închisă, iar călătorii pot continua să transmită informații despre condițiile întâlnite în trenurile CFR.

Potrivit lui Radu Miruță, obiectivul este ca problemele semnalate de pasageri să nu mai rămână doar în statistici interne, ci să fie analizate și soluționate.

„Lăsăm în continuare formularul deschis, călătorii îmi pot sesiza problemele completând link-ul din primul comentariu. Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie abordată.”

Demersul vine într-o perioadă în care transportul feroviar se confruntă cu numeroase reclamații din partea pasagerilor, în special pe fondul temperaturilor ridicate din sezonul estival, când funcționarea instalațiilor de climatizare și condițiile de confort din vagoane devin esențiale pentru desfășurarea călătoriilor.