Schimbare de decizie la Transporturi: anunț despre majorarea tarifelor la metrou

Tariful la metrou nu va fi majorat de la 1 iulie și nici în perioada următoare, după ce a fost decisă anularea ordinului care prevedea creșterea prețului biletului de la 5 la 7 lei. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul a precizat că măsura vine după o perioadă în care aplicarea majorării a fost deja suspendată temporar pentru două luni, interval care se apropie de final. În lipsa unei noi decizii administrative, tariful ar fi urmat să ajungă la 7 lei de la începutul lunii iulie.

Autoritățile din domeniul transporturilor au dispus și verificări interne privind activitatea financiară de la Metrorex. Corpul de control a fost trimis pentru a analiza modul de gestionare a fondurilor, iar din primele concluzii au fost semnalate probleme legate de cheltuirea banilor publici.

Pe lângă verificările inițiate, conducerea Ministerului Transporturilor a transmis și măsuri administrative către Consiliul de Administrație al companiei, vizând recuperarea unor sume reprezentând penalități de întârziere datorate de diverse companii către Metrorex, estimate la zeci de milioane de euro.

Ministrul Radu Miruță a explicat public motivul deciziei de anulare a majorării și a subliniat că nu mai este vorba despre o simplă amânare a aplicării tarifelor.

„Am suspendat două luni această creștere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute și de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acțiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație de a recupera banii care sunt la prima mână și anume penalitățile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfășoară aceste acțiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta a transmis că decizia are caracter definitiv la acest moment administrativ, iar o eventuală modificare viitoare ar presupune proceduri mai complexe decât simpla semnare a unui ordin ministerial. Totodată, a fost subliniat faptul că sunt vizate schimbări atât la nivelul ordinului de ministru, cât și la nivelul deciziilor Consiliului de Administrație.

„Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună și am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia CA luată și schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia CA și ordinul de ministru. Am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou”, a transmis șeful interimar de la Transporturi.

În plan administrativ, Ministerul Transporturilor a transmis că verificările și măsurile privind recuperarea sumelor restante vor continua, iar analiza modului de utilizare a fondurilor rămâne în desfășurare la nivelul companiei de transport subteran din București.