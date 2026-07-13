Disney+ ar putea lansa o versiune gratuită, cu reclame și acces limitat la conținut

Platformele de streaming caută noi modalități de a atrage utilizatori, într-o perioadă marcată de creșterea prețurilor abonamentelor și de concurența tot mai puternică. În acest context, Disney analizează posibilitatea lansării unei versiuni gratuite pentru Disney+, care ar oferi acces limitat la conținut și funcționalități.

Serviciul de streaming Disney+ ar putea avea, în viitor, o versiune gratuită, care ar oferi acces la o bibliotecă limitată de conținut. Potrivit informațiilor apărute, responsabilul pentru produse și tehnologie din cadrul Disney ar fi propus această variantă în cadrul unei ședințe interne. Deocamdată, proiectul se află doar în faza de analiză, fără ca compania să fi luat o decizie finală privind lansarea sau formatul în care acesta ar putea ajunge pe piață. În consecință, nu se știe încă nici când, nici în ce formă va fi disponibilă o astfel de versiune.

Cel mai probabil, varianta gratuită a Disney+ va fi susținută prin reclame și va include un număr limitat de filme și seriale, precum și mai puține funcționalități decât abonamentele plătite. Printre restricțiile posibile se numără o calitate mai redusă a imaginii și a sunetului, precum și lipsa opțiunii de descărcare a conținutului pentru vizionare offline.

În funcție de strategia aleasă de companie, versiunea gratuită ar putea avea rolul unui demo, menit să atragă noi abonați către planurile cu plată. Totodată, aceasta ar putea reprezenta și o alternativă pentru utilizatorii care consumă conținut gratuit pe platforme precum YouTube.

Dacă va fi lansată, versiunea gratuită a Disney+ ar putea marca o nouă etapă în evoluția serviciilor de streaming video, după perioada în care platformele s-au concentrat pe majorarea prețurilor abonamentelor și introducerea planurilor cu reclame.

Disney+ și Disney Channel au pregătit mai multe premiere importante pentru perioada această vară. Totuși, disponibilitatea unor producții pe Disney+ poate varia în funcție de regiune, iar calendarul complet al lansărilor din luna august nu a fost încă publicat.

Prima mare premieră a verii este filmul original „Descendants: Wicked Wonderland”, continuarea francizei „Descendants”. Povestea îi readuce în prim-plan pe Red și Chloe, care trebuie să înfrunte un nou antagonist după evenimentele din producția anterioară. Filmul debutează pe Disney Channel pe 16 iulie, iar din 17 iulie va fi disponibil și pe Disney+.

Tot în luna iulie continuă și sezonul al doilea al serialului animat „X-Men ’97”, noile episoade fiind lansate săptămânal, în fiecare miercuri, pe Disney+. Pe 23 iulie va avea premiera documentarul „Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston”, o producție National Geographic în care actorul explorează cele mai recente descoperiri arheologice din orașul antic Pompei.

Data de 29 iulie aduce două lansări importante. Continuarea filmului „The Devil Wears Prada 2” va fi disponibilă pe Disney+ în Statele Unite prin integrarea conținutului Hulu, însă data lansării în alte regiuni poate diferi. În aceeași zi va debuta și sezonul al patrulea al serialului animat „The Proud Family: Louder and Prouder”, una dintre producțiile originale Disney+.

Luna august începe cu una dintre cele mai așteptate premiere ale verii, „Camp Rock 3”. Filmul va avea premiera pe Disney Channel pe 13 august și va deveni disponibil pe Disney+ începând cu 14 august.

Tot în august este programat și sezonul final al serialului „Wizards Beyond Waverly Place: One Last Spell”, care va debuta mai întâi pe Disney Channel, urmând să fie lansat ulterior și pe Disney+. Data exactă nu a fost încă anunțată.

Spre finalul verii, pe 21 august, va avea premiera pe Disney Channel sezonul al cincilea al serialului animat „Big City Greens”, care va ajunge ulterior și în catalogul Disney+.