Platformele de streaming au devenit o prezență constantă în casele românilor, oferind acces rapid la filme, seriale și documentare. Totuși, atunci când un utilizator alege să aibă mai multe abonamente active în același timp, costurile lunare pot ajunge la sume deloc neglijabile.

Netflix, una dintre cele mai populare platforme de streaming, pune la dispoziție trei tipuri de abonamente, cu prețuri cuprinse între 5,99 și 13,99 euro pe lună. Cel mai ieftin pachet oferă o calitate video HD de 720p și permite vizionarea pe un singur dispozitiv.

Abonamentul intermediar, în valoare de 10,99 euro, aduce rezoluție Full HD și posibilitatea de a viziona simultan pe două dispozitive. Varianta premium, cea mai scumpă, costă 13,99 euro lunar și oferă conținut 4K cu HDR, sunet spațial și acces simultan pe patru dispozitive, fiind gândită pentru familii sau utilizatori care își doresc cea mai bună experiență video.

HBO Max are, la rândul său, mai multe opțiuni de abonament. Prețul pornește de la 4,99 euro pe lună pentru varianta de bază, care include reclame, streaming în Full HD și acces pe două dispozitive în același timp.

Abonamentul standard, fără reclame, costă 8,99 euro și permite descărcarea conținutului pentru vizionare offline. Cei care optează pentru pachetul premium plătesc 11,99 euro lunar și beneficiază de rezoluție 4K UHD, sunet Dolby Atmos, acces simultan pe patru dispozitive și un număr mai mare de descărcări.

Disney+ completează oferta de divertisment online cu trei tipuri de abonamente disponibile în prezent la prețuri promoționale pentru primele trei luni. Varianta standard cu reclame costă 4,99 euro pe lună și oferă conținut Full HD, cu posibilitatea de a urmări simultan pe două dispozitive.

Abonamentul standard fără reclame ajunge la 7,99 euro lunar și include opțiuni de descărcare. Pachetul premium, în valoare de 10,99 euro pe lună, aduce rezoluție 4K UHD cu HDR, sunet Dolby Atmos și acces simultan pe patru dispozitive.

În funcție de alegerile făcute, costul total lunar diferă semnificativ. Un român care optează pentru cele mai ieftine abonamente de la toate cele trei platforme ajunge să plătească aproape 16 euro pe lună.

La polul opus, utilizatorii care aleg cele mai scumpe pachete disponibile pot ajunge la aproape 37 de euro lunar doar pentru servicii de streaming. Convertită în lei, suma poate depăși pragul de 180 de lei pe lună, în funcție de cursul valutar.