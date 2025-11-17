Televiziunea rămâne unul dintre principalele mijloace prin care românii accesează știri, seriale și programe de divertisment, într-o perioadă în care consumul media se diversifică rapid. Astfel, alegerea pachetului potrivit devine tot mai importantă, în timp ce furnizorii trebuie să își adapteze ofertele la nevoile și preferințele publicului.

Unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de televiziune din România este Digi, iar potrivit site-ului oficial, furnizorul are trei tipuri de abonamentele de TV. Este vorba despre cel analogic, digital și Digital SkyShowtime. Costul acestor abonamente este următorul:

Abonament Analogic – 24,66 lei/lună

Abonament Digital – 30,5 lei/lună

Digital SkyShowtime – 38,64 lei/lună

În funcție de abonamentul ales, grila programelor TV poate să difere față de cea prezentată mai jos, aceasta fiind valabilă petru tipul de abonament digital.

Grila programelor TV:

DigiSport 1

DigiSport 1 HD

DigiSport 2

DigiSport 2 HD

DigiSport 3

DigiSport HD

DigiSport 4 HD

Eurosport 1 HD

Eurosport 1

Eurosport 2 HD

Eurosport 2

Prima Sport 1

Prima Sport 1 HD

Prima Sport 2

Prima Sport 2 HD

Prima Sport 3

Prima Sport 3 HD

Sport Extra HD

Pro Arena

TVR Sport HD

TVR 1

TVR 1 HD

TVR 2

TVR 2 HD

TVR 3

PRO TV

PRO TV HD

Antena 1

Antena 1 HD

Kanal D

Kanal D HD

Prima

Prima HD

Happy TV

Happy TV HD

Antena Stars

Antena Stars HD

Național TV

Național 24 PLUS

Metropola TV HD

Metropola TV

Etno HD

Etno

Kanal D 2

Kanal D 2 HD

A7 TV

Inedit TV

Moldova TV

Favorit TV

Travel Mix

Acasă

TVR Info

B1

B1 HD

România TV

România TV HD

Digi 24

Digi 24 HD

Antena 3 CNN

Antena 3 CNN HD

Realitatea Plus

Realitatea Plus HD

Prima News HD

Euronews HD

Euronews

Aleph News HD

NCN

Canal 33

CNN

DW

BBC News

Acasă Gold HD

Acasă Gold

Film Now

Film Now HD

Pro Cinema

Pro Cinema HD

DIVA

Viasat Kino

Cinemaraton HD

Cinemaraton

AXN HD

AXN

AXN White

AXN Black

AXN Spin

Warner TV

Epic Drama

AMC HD

AMC

Filmcafe

Comedy Central

Prima Comedy

BBC First

HBO HD

HBO

HBO 2 HD

HBO 2

HBO 3HD

HBO 3

Cinemax HD

Cinemax

Cinemax 2 D

Sky Showtime 1

Sky Showtime 2

Classic Bollywood HD

Classic Bollywood HD 2

Cinestars

Muntenia TV

Film Mania

Nickelodeon

Minimax

Cartoon Network

Cartoonito

Duck TV

TraLaLa

JimJam

Nickelodeon Junior

Nicktoons

DaVince

Teen Nick

TraLaLa DSN

Digi World

Digi Life

Digie Life HD

Digi Animal World

Digi Animal World HD

Discovery HD

Discovery

TLC

History HD

History

National Geographic

National Geographic HD

Viasat Nature

Viasat Nature HD

TV Paprika

Food Network HD

Food Network

BBC Earth HD

BBC Earth

Nat Geo Wild

Nat Geo Wild HD

Visat Explore HD

Viasat Explore

Viasat History

Viasat History HD

CBS Reality

HGTV

HGTV HD

Prima World

Fashion TV

Trinitas TV

U HD

U TV

HIT Music Chanel

Music Chanel

ZU TV

ZU TV HD

Magic TV Mezzo

Party Mix

emi TV

Balcan music TV

TVR Folclor TV

TV AS

Tradițional TV

Hora TV

Orizont

Taraf TV HD

Taraf TV

Nașul

AGRO TV

TVR Cultural

TV5 Monde

Super Rtl

RTL Relevision

Rai 1

Rai 3

Digi are destul de des oferte la serviciile sale, așa că abonamentul la TV poate fi achiziționat și la un preț mai mic, pentru o anumită perioadă de timp. De exemplu, în perioada 6-9 noiembrie, cei care doreau să-și facă abonamente la acest furnizor aveau costurile reduse cu 50% la toate serviciile pentru o perioadă de 12 luni.

Un alt furnizor de televiziune este și Vodafone, iar aici abonamentle vin la pachet cu internetul.

Astfel, pentru cei care nu sunt clienți Vodafone, oferta la momentul redactării acestui articol este:

Home Deal (176 de canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 3 luni și Internet Net Maxim) – 11,10 euro/lună, redus de la 12,60 euro/lună (11,1€ lunar în primul an | 12,6€ lunar din al doilea an)

Vodafone TV + Net Maxim – (176 de canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 3 luni și Internet Net Maxim) – 13,20 euo/lunar, redus de la 14,70 euro/lunar (13,2€ lunar în primul an | 14,7€ lunar din al doilea an)

All Inclusive (197 canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 24 luni și Internet Net Maxim) – 15,20 euro, redus de la 16,70 euro (15,2€ lunar în primul an | 16,7€ lunar din al doilea an)

Pentru cei care sunt deja clienți Vodafone, costurile sunt următoarele:

Home Deal – 3 euro/lună, redus de la 12,40 euro (3€ lunar în primul an | 4€ lunar în al doilea an | 12,4€ lunar din al treilea an)

Home Deal + – 4,10 euro/lună, redus de la 5,60 euro/lună (4,1€ lunar în primul an | 5,6€ lunar din al doilea an)

All Inclusive – 15,20 euro/lună, redus de la 16,70 euro/lună (15,2€ lunar în primul an | 16,7€ lunar din al doilea an)

Home Deal + TV LG 4K – 20,50 euro/lună, redus de la 27,90 euro/lună (20,5€ lunar în primii 2 ani | 27,9€ lunar din al treilea an)

Orange România este un alt furnizor de televiziune, pe lângă internet și telefonie, acesta având atât TV prin cablu, cât și TV prin satelit.

La TV prin cablu sunt 2 tipuri de abonamente, unul dintre ele având mai multe posturi TV decât celălalt și 2 receivere, iar la TV prin satelit există un singur tip de abonament (TV Premium) la 80 de lei/lună.

În plus, există un alt pachet cu internet prin fibră și TV, care include Netflix, HBO și HBO Max la 55 de lei/lună, timp de 2 ani, redus de la 110 lei.