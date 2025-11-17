Cost abonament televiziune DIGI România
Televiziunea rămâne unul dintre principalele mijloace prin care românii accesează știri, seriale și programe de divertisment, într-o perioadă în care consumul media se diversifică rapid. Astfel, alegerea pachetului potrivit devine tot mai importantă, în timp ce furnizorii trebuie să își adapteze ofertele la nevoile și preferințele publicului.
Unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de televiziune din România este Digi, iar potrivit site-ului oficial, furnizorul are trei tipuri de abonamentele de TV. Este vorba despre cel analogic, digital și Digital SkyShowtime. Costul acestor abonamente este următorul:
- Abonament Analogic – 24,66 lei/lună
- Abonament Digital – 30,5 lei/lună
- Digital SkyShowtime – 38,64 lei/lună
În funcție de abonamentul ales, grila programelor TV poate să difere față de cea prezentată mai jos, aceasta fiind valabilă petru tipul de abonament digital.
Grila programelor TV:
- DigiSport 1
- DigiSport 1 HD
- DigiSport 2
- DigiSport 2 HD
- DigiSport 3
- DigiSport HD
- DigiSport 4 HD
- Eurosport 1 HD
- Eurosport 1
- Eurosport 2 HD
- Eurosport 2
- Prima Sport 1
- Prima Sport 1 HD
- Prima Sport 2
- Prima Sport 2 HD
- Prima Sport 3
- Prima Sport 3 HD
- Sport Extra HD
- Pro Arena
- TVR Sport HD
- TVR 1
- TVR 1 HD
- TVR 2
- TVR 2 HD
- TVR 3
- PRO TV
- PRO TV HD
- Antena 1
- Antena 1 HD
- Kanal D
- Kanal D HD
- Prima
- Prima HD
- Happy TV
- Happy TV HD
- Antena Stars
- Antena Stars HD
- Național TV
- Național 24 PLUS
- Metropola TV HD
- Metropola TV
- Etno HD
- Etno
- Kanal D 2
- Kanal D 2 HD
- A7 TV
- Inedit TV
- Moldova TV
- Favorit TV
- Travel Mix
- Acasă
- TVR Info
- B1
- B1 HD
- România TV
- România TV HD
- Digi 24
- Digi 24 HD
- Antena 3 CNN
- Antena 3 CNN HD
- Realitatea Plus
- Realitatea Plus HD
- Prima News HD
- Euronews HD
- Euronews
- Aleph News HD
- NCN
- Canal 33
- CNN
- DW
- BBC News
- Acasă Gold HD
- Acasă Gold
- Film Now
- Film Now HD
- Pro Cinema
- Pro Cinema HD
- DIVA
- Viasat Kino
- Cinemaraton HD
- Cinemaraton
- AXN HD
- AXN
- AXN White
- AXN Black
- AXN Spin
- Warner TV
- Epic Drama
- AMC HD
- AMC
- Filmcafe
- Comedy Central
- Prima Comedy
- BBC First
- HBO HD
- HBO
- HBO 2 HD
- HBO 2
- HBO 3HD
- HBO 3
- Cinemax HD
- Cinemax
- Cinemax 2 D
- Sky Showtime 1
- Sky Showtime 2
- Classic Bollywood HD
- Classic Bollywood HD 2
- Cinestars
- Muntenia TV
- Film Mania
- Nickelodeon
- Minimax
- Cartoon Network
- Cartoonito
- Duck TV
- TraLaLa
- JimJam
- Nickelodeon Junior
- Nicktoons
- DaVince
- Teen Nick
- TraLaLa DSN
- Digi World
- Digi Life
- Digie Life HD
- Digi Animal World
- Digi Animal World HD
- Discovery HD
- Discovery
- TLC
- History HD
- History
- National Geographic
- National Geographic HD
- Viasat Nature
- Viasat Nature HD
- TV Paprika
- Food Network HD
- Food Network
- BBC Earth HD
- BBC Earth
- Nat Geo Wild
- Nat Geo Wild HD
- Visat Explore HD
- Viasat Explore
- Viasat History
- Viasat History HD
- CBS Reality
- HGTV
- HGTV HD
- Prima World
- Fashion TV
- Trinitas TV
- U HD
- U TV
- HIT Music Chanel
- Music Chanel
- ZU TV
- ZU TV HD
- Magic TV Mezzo
- Party Mix
- emi TV
- Balcan music TV
- TVR Folclor TV
- TV AS
- Tradițional TV
- Hora TV
- Orizont
- Taraf TV HD
- Taraf TV
- Nașul
- AGRO TV
- TVR Cultural
- TV5 Monde
- Super Rtl
- RTL Relevision
- Rai 1
- Rai 3
Digi are destul de des oferte la serviciile sale, așa că abonamentul la TV poate fi achiziționat și la un preț mai mic, pentru o anumită perioadă de timp. De exemplu, în perioada 6-9 noiembrie, cei care doreau să-și facă abonamente la acest furnizor aveau costurile reduse cu 50% la toate serviciile pentru o perioadă de 12 luni.
Cost abonament televiziune Vodafone România
Un alt furnizor de televiziune este și Vodafone, iar aici abonamentle vin la pachet cu internetul.
Astfel, pentru cei care nu sunt clienți Vodafone, oferta la momentul redactării acestui articol este:
- Home Deal (176 de canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 3 luni și Internet Net Maxim) – 11,10 euro/lună, redus de la 12,60 euro/lună (11,1€ lunar în primul an | 12,6€ lunar din al doilea an)
- Vodafone TV + Net Maxim – (176 de canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 3 luni și Internet Net Maxim) – 13,20 euo/lunar, redus de la 14,70 euro/lunar (13,2€ lunar în primul an | 14,7€ lunar din al doilea an)
- All Inclusive (197 canale TV, HBO și HBO Max fără publicitate 24 luni și Internet Net Maxim) – 15,20 euro, redus de la 16,70 euro (15,2€ lunar în primul an | 16,7€ lunar din al doilea an)
Pentru cei care sunt deja clienți Vodafone, costurile sunt următoarele:
- Home Deal – 3 euro/lună, redus de la 12,40 euro (3€ lunar în primul an | 4€ lunar în al doilea an | 12,4€ lunar din al treilea an)
- Home Deal + – 4,10 euro/lună, redus de la 5,60 euro/lună (4,1€ lunar în primul an | 5,6€ lunar din al doilea an)
- All Inclusive – 15,20 euro/lună, redus de la 16,70 euro/lună (15,2€ lunar în primul an | 16,7€ lunar din al doilea an)
- Home Deal + TV LG 4K – 20,50 euro/lună, redus de la 27,90 euro/lună (20,5€ lunar în primii 2 ani | 27,9€ lunar din al treilea an)
Cost abonament televiziune Orange România
Orange România este un alt furnizor de televiziune, pe lângă internet și telefonie, acesta având atât TV prin cablu, cât și TV prin satelit.
La TV prin cablu sunt 2 tipuri de abonamente, unul dintre ele având mai multe posturi TV decât celălalt și 2 receivere, iar la TV prin satelit există un singur tip de abonament (TV Premium) la 80 de lei/lună.
În plus, există un alt pachet cu internet prin fibră și TV, care include Netflix, HBO și HBO Max la 55 de lei/lună, timp de 2 ani, redus de la 110 lei.
