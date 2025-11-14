Cleto Escobedo III a condus trupa Cleto and the Cletones încă din 2003 și a fost o parte definitorie a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”. Saxofonist talentat și muzician respectat, el a contribuit la identitatea muzicală a show-ului și a colaborat de-a lungul anilor cu artiști precum Phillip Bailey, Paula Abdul, Marc Anthony sau Tom Scott. Trupa sa a rămas timp de peste 20 de ani în centrul atmosferei live a programului.

Jimmy Kimmel a anunțat public dispariția prietenului său din copilărie, alături de care a împărțit scena și platoul de televiziune. El a spus că lucrul împreună, zi de zi, a fost un vis pe care niciunul dintre ei nu și l-ar fi imaginat când s-au cunoscut în Las Vegas, pe când aveau nouă ani.

Jimmy Kimmel a deschis emisiunea de marți seară vorbind despre pierderea lui Cleto Escobedo III. El a spus că, în cei aproape 23 de ani de televiziune, nu a fost niciodată atât de greu să rostească un monolog și că Escobedo era „cineva foarte special, plecat mult prea devreme”.

„Suntem pe post de aproape 23 de ani și, de-a lungul timpului, a trebuit să fac unele monologuri grele, dar acesta este cel mai greu”, a spus Kimmel, încercând să își stăpânească lacrimile. „Le sunt recunoscător prietenilor mei, prietenilor lui Cleto … tuturor celor care au avut grijă de el, tuturor celor care au sunat și l-au vizitat, care i-au ajutat familia. Toți cei de aici, din emisiune, au fost atât de susținători”, a mai spus prezentatorul.

Cei doi s-au cunoscut în copilărie, iar Escobedo povestea într-un interviu din 2022 că prietenia lor a început pe stradă, după o conversație spontană, și că a continuat fără întrerupere. Legătura lor dincolo de camere a rămas la fel de puternică, iar Kimmel a mulțumit medicilor care au avut grijă de prietenul său în ultimele luni la UCLA Medical Center și Sherman Oaks Hospital. El a transmis aprecieri și prietenilor care au vizitat și au susținut familia lui Escobedo în această perioadă.

Jimmy Kimmel a vorbit și despre sprijinul primit de la părinții lui Escobedo, cărora le-a mulțumit pentru felul în care l-au primit în familia lor de-a lungul anilor. El a spus că va lua câteva zile libere, dar a ținut să fie prezent pentru a vorbi despre prietenul său.

„Cel mai mult vreau să le mulțumesc părinților lui Cleto, Cleto și Sylvia, pentru că l-au adus pe lume și pentru că m-au tratat mereu ca pe propriul lor fiu”, a adăugat el.

Cleto Escobedo III a fost cunoscut în industria muzicală pentru stilul său cald și pentru abilitatea de a duce muzica live într-o direcție autentică și energică. Cariera lui a inclus colaborări cu nume importante din muzică, iar în televiziune și-a găsit locul natural ca lider al trupei unui late-night show. În 2003, Jimmy Kimmel l-a ales pentru acest rol datorită talentului său, dar și datorită chimiei dintre ei, care a dat personalitate programului.

În ultimele luni, cauza decesului nu a fost făcută publică, iar mesajele de susținere au venit din partea familiei, prietenilor și echipei show-ului, care au spus că vor continua să-i onoreze memoria. Eddie Murphy, un apropiat al lui Escobedo, a fost invitatul emisiunii în seara în care Jimmy Kimmel i-a adus omagiu.