Vodafone le spune clienților din România că va mări prețul abonamentelor. Compania explică faptul că toate costurile pentru serviciile de telefonie, internet, TV și alte servicii au crescut, așa că și tarifele vor fi ajustate.

Astfel, începând cu următoarea factură, abonamentele vor fi mai scumpe cu 6,8%. Procentul vine din rata oficială a inflației anunțată de Eurostat pentru România în 2025.

Nu este prima scumpire: în vară, Vodafone a mai mărit abonamentele de telefonie mobilă cu 1,3 euro (cu TVA inclus). Atunci compania a spus că majorarea este necesară pentru a menține serviciile la un nivel bun de calitate.

Și Orange România a anunțat că va scumpi abonamentele, începând cu 6 aprilie. Compania spune că, din cauza inflației și a costurilor mai mari, trebuie să crească prețurile pentru a putea menține serviciile la un nivel bun. Deși inflația oficială pentru decembrie 2025 a fost de 8,6%, Orange va mări abonamentele cu 6,8% anul acesta.

La finalul anului trecut, Orange a scumpit și abonamentele YOXO (serviciul lor digital de telefonie mobilă). Prețurile nu mai sunt fixe în lei, ci sunt legate de euro, chiar dacă factura vine tot în lei. Asta înseamnă că:

YOXO de 9 lei a devenit 2,9 euro (cu TVA);

YOXO de 19 lei a devenit 4,9 euro;

YOXO de 49 lei a devenit 9,9 euro.

În 2024, cei mai mari patru operatori telecom din România – Orange, Vodafone, Digi și Telekom Mobile – au avut împreună afaceri de aproximativ 18,9 miliarde de lei, cu 6,6% mai mult decât în 2023.

Pe primul loc a rămas Orange România, cu 6,55 miliarde de lei. A urmat Vodafone (5,65 miliarde), apoi Digi (5,51 miliarde) și Telekom Mobile (1,21 miliarde), singurul care a avut scădere față de anul anterior.

Cifrele nu mai includ Orange Romania Communications (fostul Romtelecom), pentru că firma a fost deja absorbită de Orange. În ultimul an în care a raportat separat (2023), această companie a avut 2,31 miliarde de lei cifră de afaceri și o pierdere de peste 514 milioane de lei.

La capitolul profit, anul 2024 a fost mai slab pentru operatori. Per total, companiile au trecut de la un profit cumulat în 2023 la o pierdere totală de peste 1 miliard de lei în 2024.

Digi a fost singura companie pe profit, cu aproape 905 milioane de lei, mai mult decât în 2023.

Orange România a trecut de la profit în 2023 la o pierdere de aproximativ 864 milioane de lei în 2024, prima pierdere din ultimii ani.

Datoriile operatorilor au crescut și ele. În 2024, cele patru companii aveau împreună datorii de aproape 25 de miliarde de lei, mai mari decât veniturile lor. Cele mai mari datorii le avea Orange, urmat de Digi, Vodafone și Telekom Mobile.

Numărul total de angajați a crescut la aproximativ 17.500. Cei mai mulți lucrau la Digi, apoi la Orange, Vodafone și Telekom Mobile.

În același timp, veniturile totale din telecomunicații din România au scăzut cu 5% în 2024, până la 16,1 miliarde de lei, potrivit datelor ANCOM.