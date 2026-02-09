Autoritățile din Germania au început să înăsprească regulile pentru acordarea ajutoarelor sociale către cetățenii străini. Măsurile vizează persoanele care nu muncesc și trăiesc exclusiv din sprijinul statului, iar efectele au ajuns și asupra sutelor de români și bulgari care primeau astfel de beneficii.

Anchetele arată că unii beneficiari încercau să obțină sprijin social ilegal prin documente false. Aceștia se mutau în grupuri în anumite orașe, unde complicii lor le ofereau locuri de muncă prost plătite sau inventate. Documentele prezentate autorităților arătau că veniturile nu le acopereau traiul, obligând astfel primăriile să acorde ajutoarele.

Un exemplu concret este o familie de români căreia i s-a retras dreptul de ședere în Germania după ce instanța a constatat că documentele privind activitatea profesională erau incomplete și neconcludente.

Ajutoarele sociale germane sunt printre cele mai generoase din Europa. Pentru o familie cu doi copii, statul poate plăti lunar până la 4.000 de euro, care includ:

500 de euro pe persoană pentru trai zilnic

Plata chiriei, între 500 și 1.000 de euro

Acoperirea facturilor și a utilităților

Asigurarea medicală integrală

Numai anul trecut, aproape 1.200 de români și bulgari au rămas fără ajutoarele sociale, iar în unele cazuri instanțele au emis ordine de expulzare.

Stella Ignatz, viceprimarul din Burscheid, explică:

„Lumea s-a revoltat aici și din cauză că, într-adevăr, sunt foarte mulți migranți și ajutorul social a fost la un nivel foarte ridicat. Și atunci s-au dat legi noi în care sunt obligați, atât cei din UE, cât și cei din Ucraina, să muncească.”

Potrivit legislației europene, cetățenii UE au dreptul la liberă circulație, însă ajutorul social nu este garantat. Solicitanții trebuie să demonstreze că lucrează sau caută activ un loc de muncă și că veniturile lor nu le permit să se întrețină.

Germania aplică măsuri mai stricte pentru a preveni fraudele în ajutoarele sociale și pentru a încuraja integrarea prin muncă a migranților. Cetățenii români și bulgari care nu respectă regulile riscă nu doar pierderea sprijinului financiar, ci și expulzarea din țară.