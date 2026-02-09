Edilul Călin Bibarț a anunțat că va cere parlamentarilor din coaliția guvernamentală să susțină modificarea cadrului legislativ, astfel încât consiliile locale să aibă autonomie în deciziile privind gratuitatea transportului public. Până la adoptarea unor eventuale modificări și publicarea lor în Monitorul Oficial, administrația locală a decis extinderea gratuității pentru mai multe categorii de persoane.

Astfel, pensionarii arădeni sub 70 de ani, care beneficiau până acum doar de o reducere de 50 la sută, în funcție de venituri, vor avea acces gratuit la transportul cu tramvaie și autobuze. Măsura se aplică deja pensionarilor peste 70 de ani și va fi extinsă și către alte categorii sociale care beneficiau anterior doar de reduceri.

Primarul a explicat că a solicitat Compartimentului juridic să analizeze impedimentele legale existente și că sunt necesare modificări punctuale în două acte normative. El a precizat că nici primarul, nici Consiliul Local nu au drept de inițiativă legislativă, motiv pentru care demersul trebuie susținut de parlamentari.

„În continuarea demersului prin care îmi doresc un transport gratuit în municipiul Arad, pentru că avem o flotă de tramvaie noi, autobuze şi microbuze electrice, dar şi linii de tramvai refăcute, am dat în lucru Compartimentului juridic să vedem ce impedimente legale avem. Sunt necesare mici modificări în două legi, am pregătit aceste modificări, nu avem drept de iniţiativă nici primarul, nici Consiliul Local, dar lucrul acesta poate fi făcut de parlamentari”, a declarat Bibarţ.

Potrivit primarului, acordarea gratuității transportului public pentru toți arădenii ar presupune un efort bugetar suplimentar de aproximativ șase milioane de lei anual. Acest cost este pus în contextul în care doar aproximativ 10 la sută din bugetul Companiei de Transport Public Arad provine din vânzarea de bilete și abonamente, restul fiind acoperit din subvenții.

Primăria Arad anunțase încă din luna ianuarie intenția de a introduce transport public gratuit, ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale.

Edilul a argumentat inițiativa prin investițiile realizate în infrastructură, respectiv o flotă de tramvaie aproape integral nouă, autobuze și microbuze electrice, precum și linii de tramvai modernizate, cu scopul de a încuraja utilizarea transportului public în detrimentul autoturismelor personale.

„Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu”, spunea atunci Călin Bibarţ.

Proiectul a stârnit dezbateri la nivel local, inclusiv în interiorul PNL, formațiune din care face parte primarul. Președintele organizației municipale PNL Arad, Sergiu Bîlcea, a transmis că consideră inițiativa una populistă și a susținut că extinderea gratuităților poate genera cheltuieli greu de susținut pe termen lung.

Acesta a arătat că, deși unele categorii au nevoie de sprijin, nu toți locuitorii orașului se află în aceeași situație.

„Sunt surprins de anunţul primarului Aradului, care intenţionează să acorde transport gratuit pentru toţi arădenii. Ce stă în spatele acestei intenţii? Care sunt motivele? Greşelile din administraţia locală nu pot fi răscumpărate prin gratuităţi, asta e clar pentru orice om lucid. Suntem într-o situaţie în care gratuităţile, scutirile şi excepţiile au condus la cheltuieli care nu pot fi susţinute. Să vii acum cu alte gratuităţi, mi se pare populism periculos”, a scris Sergiu Bîlcea, pe contul său de Facebook, la scurt timp după ce Primăria şi-a făcut publice intenţiile.

Pe de altă parte, există și voci din administrație și din mediul politic local care susțin că proiectul ar fi sustenabil, având în vedere că bugetul Companiei de Transport Public este deja acoperit în mare parte din subvenții și că o creștere a acestora ar putea permite acces gratuit pentru toți utilizatorii.

Municipiul Arad dispune de una dintre cele mai extinse rețele de transport public local din România, cu 15 linii de tramvai și o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.