Reprezentanții Sindicatului FORUM din Administrația Publică au transmis pe Facebook că există nemulțumire în rândul autorităților locale față de planul Guvernului Bolojan privind reforma administrației centrală și locale. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1.582 de comune din întreaga țară.

Potrivit surselor, greva de avertisment este programată între orele 10:00 și 12:00. Tot marți, de la ora 10:00, va avea loc Adunarea Generală a Asociației Comunelor, desfășurată la Palatul Parlamentului.

Sindicaliștii au precizat că la eveniment este așteptată și participarea premierului Ilie Bolojan, care va discuta cu primarii nemulțumiți. De asemenea, plenul Asociației Comunelor din România a hotărât recent, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în legătură cu reforma administrației locale din România.

Reprezentanții Asociației Comunelor au anunțat că vor trimite sesizarea în zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul reformei administrației a intrat în circuitul de avizare guvernamental și va fi adoptat săptămâna aceasta prin asumarea răspunderii în Parlament.

Primarii care s-au întâlnit marți la Palatul Victoria cu Bolojan au precizat că discuțiile de aproximativ o oră și jumătate s-au concentrat pe aspecte administrative, nu politice, în contextul nemulțumirilor exprimate de mai mulți edili, inclusiv din PNL, față de reforma administrației publice propusă de Guvern.