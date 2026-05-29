Ilie Bolojan și Maia Sandu consolidează parteneriatul strategic: Am prezentat experiența noastră privind reformele în administrație
SURSA FOTO: Facebook, Ilie Bolojan - Premierul Ilie Bolojan și președintele Maia Sandu
Premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Maia Sandu au reafirmat, la Chișinău, parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, în contextul prăbușirii unei drone rusești la Galați. Dialogul a vizat securitatea regională, proiectele de infrastructură energetică și rutieră, dar și sprijinul acordat autorităților basarabene în implementarea reformei administrative, prin comasarea localităților mici pentru eficientizarea cheltuielilor publice.
Cooperarea strategică dintre România și Republica Moldova se intensifică pe fondul provocărilor de securitate
Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a efectuat vineri, 29 mai 2026, o vizită oficială la Chișinău, unde a prezentat primarilor basarabeni experiența românească privind reformele în administrație și a avut întrevederi de nivel înalt cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
În cadrul discuțiilor, oficialul român a subliniat că Republica Moldova își va reduce numărul de localități prin comasarea comunelor cu un număr mic de locuitori, o măsură menită să eficientizeze administrația și să direcționeze sumele economisite spre investiții și servicii mai bune pentru cetățeni. Bolojan a evidențiat că acest proces este realizabil datorită existenței unei majorități parlamentare stabile, care susține reformele.
De asemenea, premierul interimar a explicat că dialogul a vizat pacea și siguranța ambelor state, proiectele comune și continuarea parcursului european al Republicii Moldova. În contextul războiului din Ucraina și al dronei rusești căzute la Galați în cursul nopții, Ilie Bolojan a menționat că o cooperare strânsă între cele două state și partenerii NATO rămâne esențială pentru protejarea populației.
El a adăugat că, în ciuda tuturor greutăților depășite, semnarea contractelor SAFE pentru dotarea armatei române reprezintă o condiție necesară pentru o apărare eficientă.
În finalul mesajului său postat pe Facebook, șeful interimar al Guvernului de la București a enumerat proiectele comune abordate în domeniul energiei, cum ar fi interconexiunile rețelelor electrice și infrastructura, dar și autostrada Pașcani–Iași–Ungheni, educația și administrația locală, reiterând că România rămâne alături de Republica Moldova prin fapte și printr-un parteneriat solid orientat spre viitor.
„Am fost astăzi la Chișinău, unde am prezentat primarilor basarabeni experiența noastră privind reformele în administrație și am avut întâlniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Moldova își va reduce numărul de localități prin comasarea comunelor cu un număr mic de locuitori. Administrația va fi mai eficientă, iar sumele economisite se vor duce spre investiții și servicii mai bune pentru cetățeni. Pot face asta având o majoritate parlamentară stabilă, care susține reformele.
Am discutat despre pacea și siguranța României și Moldovei, despre proiectele comune și continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
În contextul războiului din Ucraina și al dronei rusești căzute la Galați în cursul nopții, cooperarea dintre statele noastre și partenerii NATO rămâne esențială pentru protejarea cetățenilor.
Cu toate greutățile pe care a trebuit să le depășim, semnarea în aceste zile a contractelor SAFE pentru dotarea armatei române este o condiție necesară pentru a ne putea apăra eficient.
Am discutat despre proiectele comune din energie (interconexiunile rețelelor electrice, infrastructură), autostrada Pașcani–Iași–Ungheni, educație, administrație locală, dar și despre reformele necesare pentru dezvoltare și prosperitate.
România rămâne alături de Republica Moldova, prin fapte, proiecte și un parteneriat solid orientat spre viitorul european”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook, vineri, 29 mai 2026.
Maia Sandu condamnă ferm agresiunea rusă și susține consolidarea parteneriatului bilateral
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis că solidaritatea cu România și asigurarea păcii au reprezentat mesajul central al întrevederii avute cu premierul român. Șefa statului a afirmat că gândurile sale se îndreaptă către persoanele care au avut de suferit în urma atacului cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați.
Ea a catalogat acest eveniment drept o violare gravă a spațiului aerian românesc și o dovadă clară a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei asupra întregii regiuni.
Maia Sandu a punctat că atacurile și dronele sunt consecința directă a unui conflict care distruge vieți, afectează securitatea și pune în pericol pacea globală. Aceasta a subliniat dorința comună de a trăi în siguranță și a declarat ferm că Rusia este cea care a adus războiul aproape de casele oamenilor.
În acest context dificil, președinta a evidențiat importanța consolidării cooperării pentru pace și i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru vizită și pentru disponibilitatea de a împărtăși lecțiile României în reforma administrației publice locale.
„Solidaritatea cu România și pacea în statele noastre a fost mesajul central al întrevederii de astăzi cu premierul Ilie Bolojan. Cu toții suntem cu gândul la cei care au avut de suferit în urma atacului cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați.
Această violare gravă a spațiului aerian românesc constituie încă o dovadă a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni.
Atacurile și dronele sunt consecința directă a războiului — un război care distruge vieți, afectează securitatea regională și pune în pericol pacea în întreaga noastră regiune.
Cu toții ne dorim să trăim în siguranță, fără explozii, fără drone și fără teamă. Adevărul trebuie spus clar: Rusia este cea care a adus războiul mai aproape de casele noastre. Într-un context tot mai dificil, este esențial ca Republica Moldova și România să continue să își consolideze cooperarea pentru pace.
Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru vizită și pentru bunăvoința de a împărtăși lecțiile României în domeniul reformei administrației publice locale”, a postat cu câteva ore înainte și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.
