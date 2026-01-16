Un cunoscut lanț maghiar de fast-food face pasul spre România și va inaugura primul său restaurant la Cluj-Napoca, cel mai probabil în cursul acestei primăveri. Intrarea pe piața românească nu este însă un demers izolat, ci începutul unei strategii de extindere mult mai ample.

Conducerea Simon’s Burger consideră România o piață cu potențial ridicat și analizează deja posibilitatea unei dezvoltări la nivel național în următorii ani. Publicația economică maghiară Világgazdaság notează că brandul tratează deschiderea de la Cluj ca pe un punct-cheie în planul său regional.

Primele indicii ale sosirii lanțului au apărut la finalul lunii decembrie, când în centrul Clujului, pe strada Eroilor, au fost observate elemente ce anunțau viitoarea deschidere. Informația a fost confirmată ulterior de Simon Tóth, fondatorul brandului, precum și de Tibor Korvin, directorul responsabil de franciza internațională.

Decizia a prins contur după lansarea programului de francizare externă, moment în care doi antreprenori din Transilvania, Róbert Grümann și Csongor Oltean, au intrat în discuții cu reprezentanții companiei. Negocierile au evoluat rapid, iar în doar câteva luni a fost semnat acordul pentru deschiderea primei unități din România, care va fi administrată de francizații locali.

Lucrările de amenajare urmează să înceapă în perioada imediat următoare. Deși data exactă a inaugurării nu este încă stabilită, aceasta depinde de ritmul construcției, conducerea companiei subliniază că restaurantul din Cluj va avea un rol strategic esențial.

Reprezentanții Simon’s Burger nu ascund faptul că obiectivul lor depășește granițele unui singur oraș. Prima unitate va funcționa ca un test pentru înțelegerea comportamentului consumatorilor români. Dacă rezultatele vor confirma așteptările, extinderea ar putea avea loc într-un ritm accelerat, similar celui din Ungaria.

Lansat în 2022, lanțul a ajuns la 25 de restaurante în Ungaria, iar ulterior s-a extins în afara granițelor, cu unități deschise în Košice și Parndorf, Austria. În paralel, grupul a dezvoltat și alte concepte, precum Smashy Burger, ajuns inclusiv în New York, și Travis’ Tenders, axat pe preparate din pui, lansat la Budapesta.

Piața din România este privită ca una competitivă, chiar mai dură decât cea maghiară, după cum recunoaște Tibor Korvin. Prezența unor mari lanțuri internaționale, absente în Ungaria, ridică nivelul concurenței. Totuși, puterea de cumpărare și succesul unor branduri precum Taco Bell sau Popeyes demonstrează că segmentul fast-food are un potențial solid.

Brandul nu își propune să concureze prin prețuri ridicate, ci printr-un echilibru atent între calitate și cost. Stabilirea prețurilor este precedată de analize de piață detaliate, inclusiv folosirea unor indicatori economici consacrați, precum indicele Big Mac, așa cum s-a procedat și în alte țări.

Un element distinctiv al lanțului este politica de prețuri stabile. De la lansare, Simon’s Burger nu a majorat tarifele în Ungaria, iar această abordare va fi menținută cel puțin până în 2026. O strategie similară este pregătită și pentru România, cu accent pe volume mari de vânzări și adresabilitate largă.

Datele financiare susțin această politică. Conform informațiilor publicate de Forbes, compania a realizat vânzări de aproape un miliard de forinți în 2023. În 2024, cifra de afaceri cumulată, incluzând francizele și celelalte branduri din grup, a ajuns la aproximativ 5 miliarde de forinți, iar pentru 2025 sunt estimate venituri între 8 și 9 miliarde.