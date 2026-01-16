Analistul economic Iancu Guda susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă cel mai important obiectiv strategic pentru 2026, având potențialul de a aduce beneficii majore în termeni de prosperitate și bunăstare pentru întreaga economie, atât pentru populație, cât și pentru companii.

În opinia sa, după parcursul de integrare în NATO, Uniunea Europeană și spațiul Schengen, următorul pas firesc pentru România este aderarea la OCDE, care ar consolida statutul țării în rândul economiilor dezvoltate.

Guda a explicat că, deși va reveni cu o analiză detaliată despre impactul direct al acestui progres, este important să recunoaștem o realitate sensibilă: în România există numeroase grupuri de interese care amplifică fake news sau selectează doar știrile negative, pentru a genera frustrare și ură în societate.

El susține că aceste emoții pot orbi populația și fac manipularea mai ușoară. În astfel de momente, spune analistul, este mai util să privim din exterior, prin prisma opiniilor creditorilor și investitorilor, care nu sunt influențați de agitația politică internă și care urmăresc să înțeleagă cât de riscanta este România, dacă progresează și dacă riscurile scad.

În această perspectivă, Iancu Guda susține că toți partenerii externi confirmă că România face progrese și este pe drumul cel bun.

Cel mai important semnal în acest sens este evaluarea acordată de Comitetul pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC), care a oferit României nota maximă, 10 din 10, pentru progresul în procesul de aderare la OCDE.

În prima postare detaliată a Ministrului Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, care a reprezentat România la întâlnirea de la Paris, au fost evidențiate câteva aspecte cheie apreciate de EDRC.

În primul rând, performanța fiscală a fost considerată peste ținte, prin progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

Ajustarea consistentă din ultimele șase luni arată, în opinia EDRC, că România se îndreaptă pe drumul corect spre consolidare, dar rămâne necesară consecvența pentru a menține încrederea câștigată.

În al doilea rând, investițiile publice au atins un nivel record, de 7,2% din PIB, iar ponderea fondurilor europene în această anvelopă a ajuns la un maxim istoric.

Iancu Guda susține că acest rezultat a fost posibil prin accelerarea investițiilor din fonduri europene, concomitent cu reducerea deficitului bugetar, ceea ce arată un model de dezvoltare sustenabil, apreciat și la nivel internațional.

Renegocierea cu succes a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a redus riscul de pierdere a fondurilor europene din granturi și a securizat resursele pentru proiectele majore din transport, energie și sănătate.

Un alt punct evidențiat este digitalizarea completă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Iancu Guda amintește că până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional, permițând monitorizarea banului public prin software-uri moderne și asigurând un control mai strict al cheltuielilor.

În final, stabilitatea fiscală și predictibilitatea au fost puse în prim-plan, printr-un set de reforme menite să păstreze capitalul uman și să nu descurajeze munca formală prin presiuni fiscale excesive.

În plus, Iancu Guda afirmă că și alți creditori confirmă scăderea costului de finanțare a statului la nivelul minim din ultimul an, iar Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat cel mai bun an din istorie.

Analistul concluzionează că România este pe drumul cel bun astfel încât 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE, iar la următoarea evaluare economică să fie deja membru cu drepturi depline. El consideră că, pentru prima dată în istorie, România reușește să combine simultan consolidarea fiscală cu investiții record, un argument decisiv în favoarea aderării la OCDE.