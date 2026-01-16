România și OCDE. Iancu Guda subliniază că e un pas strategic pentru prosperitate în 2026
Analistul economic Iancu Guda susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă cel mai important obiectiv strategic pentru 2026, având potențialul de a aduce beneficii majore în termeni de prosperitate și bunăstare pentru întreaga economie, atât pentru populație, cât și pentru companii.
În opinia sa, după parcursul de integrare în NATO, Uniunea Europeană și spațiul Schengen, următorul pas firesc pentru România este aderarea la OCDE, care ar consolida statutul țării în rândul economiilor dezvoltate.
Guda a explicat că, deși va reveni cu o analiză detaliată despre impactul direct al acestui progres, este important să recunoaștem o realitate sensibilă: în România există numeroase grupuri de interese care amplifică fake news sau selectează doar știrile negative, pentru a genera frustrare și ură în societate.
El susține că aceste emoții pot orbi populația și fac manipularea mai ușoară. În astfel de momente, spune analistul, este mai util să privim din exterior, prin prisma opiniilor creditorilor și investitorilor, care nu sunt influențați de agitația politică internă și care urmăresc să înțeleagă cât de riscanta este România, dacă progresează și dacă riscurile scad.
Toți partenerii externi confirmă că România face progrese
În această perspectivă, Iancu Guda susține că toți partenerii externi confirmă că România face progrese și este pe drumul cel bun.
Cel mai important semnal în acest sens este evaluarea acordată de Comitetul pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC), care a oferit României nota maximă, 10 din 10, pentru progresul în procesul de aderare la OCDE.
În prima postare detaliată a Ministrului Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, care a reprezentat România la întâlnirea de la Paris, au fost evidențiate câteva aspecte cheie apreciate de EDRC.
În primul rând, performanța fiscală a fost considerată peste ținte, prin progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și începutul lui 2026.
Ajustarea consistentă din ultimele șase luni arată, în opinia EDRC, că România se îndreaptă pe drumul corect spre consolidare, dar rămâne necesară consecvența pentru a menține încrederea câștigată.
Nivel record al investițiilor publice, grație fondurilor europene
În al doilea rând, investițiile publice au atins un nivel record, de 7,2% din PIB, iar ponderea fondurilor europene în această anvelopă a ajuns la un maxim istoric.
Iancu Guda susține că acest rezultat a fost posibil prin accelerarea investițiilor din fonduri europene, concomitent cu reducerea deficitului bugetar, ceea ce arată un model de dezvoltare sustenabil, apreciat și la nivel internațional.
Renegocierea cu succes a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a redus riscul de pierdere a fondurilor europene din granturi și a securizat resursele pentru proiectele majore din transport, energie și sănătate.
Până la finalul lui 2026, vom avea și un ANAF complet digitalizat
Un alt punct evidențiat este digitalizarea completă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Iancu Guda amintește că până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional, permițând monitorizarea banului public prin software-uri moderne și asigurând un control mai strict al cheltuielilor.
În final, stabilitatea fiscală și predictibilitatea au fost puse în prim-plan, printr-un set de reforme menite să păstreze capitalul uman și să nu descurajeze munca formală prin presiuni fiscale excesive.
În plus, Iancu Guda afirmă că și alți creditori confirmă scăderea costului de finanțare a statului la nivelul minim din ultimul an, iar Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat cel mai bun an din istorie.
Analistul concluzionează că România este pe drumul cel bun astfel încât 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE, iar la următoarea evaluare economică să fie deja membru cu drepturi depline. El consideră că, pentru prima dată în istorie, România reușește să combine simultan consolidarea fiscală cu investiții record, un argument decisiv în favoarea aderării la OCDE.
Postarea integrală a lui Iancu Guda
„ADERAREA LA OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), cel mai important obiectiv strategic pentru Romania in 2026, cu beneficii majore de prosperitate si bunastare pentru economie (populatie si companii) 💙💛❤️ Dupa NATO, UE, Schengen, urmatorul progres 👉 OCDE.
Voi reveni cu o postare separata despre cum ne ajuta pe noi, populatie si companii, acest progres. Intre timp, trebuie sa recunoastem ceva: adevarul este ca in Romania sunt multe grupuri de interese care amplifica fake news sau doar stirile negative (fara sa le scoata in evidenta pe cele pozitive), pentru a genera frustrare si ura in societate, emotii care ne orbesc si fac manipularea mai usoara.
In astfel de momente, este mai usor sa iti dai seama ce se intampla daca te uiti la fe spun altii, din exterior, despre Romania ⁉️ Creditori care ne imprumuta sau investesc in tara noastra, carora nu le pasa de zgomotul din politica, care vor sa inteleaga adevarul – cat de riscanta este Romania? Suntem pe drumul cel bun? Creste riscul, ori scade? Facem progrese?
Puteti sa credeti ce vreti, sa va manifestati frustrarea oriunde doriti (daca va face sa va simtiti mai bine, desi nu rezolva absolut nimic) … dar absolut toti partenerii externi spun ca Romania face progrese si este pe drumul cel bun. 👇
Cel mai important, Comitetul pentru Analizǎ Economicǎ și Dezvoltare (EDRC) acorda recent la Paris 10 din 10 la progresul Romaniei privind aderarea la OCDE. Vedeti in primul comentariu o postare detaliata a Ministrului Finantelor Publice, Alexandru Nazare, care a reprezentat Romania la aceasta intalnire). Ce apreciaza cel mai mult EDRC 👇
🔵 Performanță fiscală peste ținte: progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și început de 2026. Ajustarea consistentă reușită în ultimele 6 luni arată că suntem pe drumul corect spre consolidare, dar trebuie să rămânem consecvenți pentru a menține încrederea câștigată.
🔵 Investiții record: Am reușit să creștem nivelul investițiilor publice la 7.2%, precum și ponderea fondurilor europene din această anvelopă (maxim istoric ‼️) Cum? Prin accelerarea investițiilor din fonduri europene, concomitent cu reducerea deficitului bugetar, ceea ce reprezintă un rezultat pozitiv și sustenabil, apreciat și la nivelul organizațiilor internaționale.
Prin renegocierea cu succes a PNRR am diminuat riscul de pierdere a fondurilor europene din granturi și am securizat resursele pentru marile proiecte ale țării din domenii cheie precum: transport, energie, sănătate.
🔵 Digitalizarea completă a Fiscului: Până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional. Monitorizăm banul public prin software-uri de ultimă generație, asigurând un control strict al cheltuielilor.
🔵 Stabilitate: Am susținut în fața Comitetului importanța predictibilității fiscale. Reformele noastre vizează păstrarea capitalului uman, fără a pune presiuni fiscale care să descurajeze munca formală.
Toti ceilalti creditori confirma: costul de finantare al statului a scazut la nivelul minim din ultimul an si bursa romaneasca BVB a avut cel mai bun an din istorie 💡 Grafice mai jos 👇
Romania este pe drumul cel bun astfel incat 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE, iar la următoarea evaluare economică să stăm de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline. Pentru prima dată in istorie, România livrează simultan consolidare fiscală și investiții record – un argument decisiv pentru aderarea la OCDE”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.