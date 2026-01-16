Prima evaluare a României în calitate de stat Schengen cu drepturi depline confirmă nivelul ridicat de profesionalism al autorităților române și capacitatea țării de a menține un dialog constructiv în procesul de implementare a măsurilor necesare funcționării acestui spațiu, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Evaluarea vine într-un moment-cheie, la câteva luni după integrarea completă a României în spațiul de liberă circulație.

Vineri, 16 ianuarie, ministrul de Interne a avut o întrevedere cu o delegație a Comisiei Europene, condusă de coordonatorul Schengen, Olivier Onidi, aflat într-o vizită de lucru în România.

Discuțiile s-au desfășurat în contextul dialogului strategic inițiat după prima evaluare Schengen periodică realizată în lunile septembrie și octombrie 2025, scopul fiind o coordonare mai bună a etapelor de monitorizare ulterioară, înainte de adoptarea raportului final de evaluare de către Comisia Europeană.

„Această vizită are loc în contextul dialogului strategic organizat în urma primei evaluări Schengen periodice derulate în România, în calitate de stat Schengen cu drepturi depline, în lunile septembrie şi octombrie 2025, pentru o mai bună coordonare în procesul de monitorizare ulterioară a progreselor, înainte de adoptarea raportului de evaluare de către Comisia Europeană”, a transmis MAI.

În cadrul întâlnirii, coordonatorul Schengen a evidențiat nivelul foarte bun al implementării acquis-ului Schengen în România, precum și atitudinea deschisă și constructivă manifestată de autoritățile române pe tot parcursul procesului de evaluare.

Olivier Onidi a arătat că România s-a confirmat ca un partener de încredere, care nu doar aplică corect regulile Schengen, ci contribuie activ la buna funcționare a mecanismului, inclusiv prin implicarea sa în rezerva națională de experți pentru evaluările Schengen, unde ocupă primul loc între statele membre.

Totodată, oficialul european a subliniat existența unui număr mare de bune practici identificate în evaluare, cu accent pe mecanismul de Guvernanță Schengen și pe sistemul de control al calității. De asemenea, a fost apreciată lipsa constatărilor neconforme în domenii sensibile precum managementul frontierei și returnarea.

La rândul său, ministrul Cătălin Predoiu a arătat că România, asemenea altor state membre, se confruntă cu un deficit de resurse umane, dar tratează cu maximă seriozitate această provocare, alături de îmbunătățirea utilizării instrumentelor europene disponibile.

Un alt subiect important al discuțiilor a fost stadiul implementării Pactului privind Migrația și Azilul, strâns legat de mecanismul național de Guvernanță Schengen și de folosirea integrală a fondurilor europene.

La finalul întrevederii, a fost reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa complet și coerent toate obligațiile asumate ca stat membru, în beneficiul funcționării spațiului Schengen, în timp ce Comisia Europeană și-a exprimat disponibilitatea deplină pentru dialog și sprijin continuu.