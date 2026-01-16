Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank și TradeVille. Titlurile FIDELIS sunt listate la Bursa de Valori București și oferă dobânzi de până la 7,50%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a apreciat că rezultatele Programului FIDELIS în 2025 reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire și investiție. Subscrierile record de peste 21 de miliarde de lei într-un singur an și totalul de peste 62 de miliarde de lei atrase de la lansare demonstrează rolul programului ca pilon important al finanțelor publice. Continuarea FIDELIS în 2026 a fost prezentată ca o decizie naturală, menită să ofere populației soluții sigure, accesibile și eficiente de economisire, cu beneficii concrete pentru economie și societate.

”Rezultatele obținute de Programul FIDELIS în 2025 confirmă încrederea românilor în acest instrument de economisire și investiție. Cu subscrieri record de peste 21 de miliarde de lei într-un singur an și un total de peste 62 de miliarde de lei atrași de la lansare, FIDELIS a devenit un pilon important al finanțării statului. Continuarea programului în 2026 este o decizie firească, care reflectă succesul său și angajamentul nostru de a oferi populației soluții sigure, accesibile și eficiente de economisire, cu beneficii reale pentru economie și societate” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor continuă și în 2026 parteneriatul cu Rock FM și Morning Glory cu Răzvan Exarhu, oferind titluri de stat în lei, cu scadență la 2 ani, dedicate donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă de 7,45%.

În plus, pragul minim de subscriere a fost redus de zece ori, de la 5.000 lei la 500 lei, iar condițiile avantajoase se aplică persoanelor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025.

În afară de tranșele speciale, ediția FIDELIS care debutează astăzi, 16 ianuarie va conține și următoarele emisiuni:

în lei:

de 6,45% – cu scadența la 2 ani

de 7,45% – cu scadența la 2 ani pentru donatori

de 7,10% – cu scadența la 4 ani

de 7,50% – cu scadența la 6 ani

în euro:

de 3.75% – cu scadența la 3 ani

de 4.75% – cu scadența la 5 ani

de 6.20% – cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru cea în euro, iar suma minimă necesară pentru subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publică și pe paginile instituțiilor partenere (www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.alphabank.ro; www.bvb.ro – Programul FIDELIS).