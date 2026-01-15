Ministerul Finanțelor anunță că noul contract de finanțare semnat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) este al doilea dintr-un pachet financiar mai amplu. Valoarea totală aprobată de Consiliul de Administrație al BEI pentru Autostrada Sibiu–Pitești poate ajunge la 1 miliard de euro.

Primul contract, tot în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025. Prin această a doua tranșă, finanțarea europeană continuă să susțină proiectul, în paralel cu fondurile nerambursabile și contribuția națională.

Finanțarea este destinată realizării Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, descrisă ca fiind prima autostradă care traversează Munții Carpați. Proiectul asigură legătura rutieră între Sibiu și Pitești și are o lungime totală de 122 de kilometri.

Potrivit informațiilor, obiectivul este creșterea conectivității regionale și naționale. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante din infrastructura rutieră a României și are un rol strategic în rețeaua de transport.

„Semnarea unui nou contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții confirmă angajamentul Ministerului Finanțelor de a asigura resursele necesare pentru implementarea proiectelor strategice de infrastructură. Autostrada Sibiu–Pitești reprezintă un obiectiv major pentru conectivitatea României și pentru dezvoltarea economică a regiunilor, iar sprijinul BEI reflectă încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiții majore în condiții financiare avantajoase”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Autostrada Sibiu–Pitești este inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), ceea ce îi conferă un statut strategic la nivel european. Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere.

Totodată, este menționat și rolul proiectului în stimularea dezvoltării economice a zonelor pe care le traversează, prin îmbunătățirea accesului și a circulației pe una dintre cele mai importante axe rutiere din România.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, la care se adaugă contribuția națională.

Împrumuturile BEI sunt folosite pentru a sprijini acoperirea necesarului de finanțare de la bugetul de stat pe durata implementării. Conform informațiilor disponibile, implementarea proiectului a început în anul 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează proiectul, iar implementarea este asigurată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).