Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că Guvernul României a aprobat, în ședința de ieri, hotărârea privind proiectul de digitalizare a Administrației Fondului pentru Mediu. Proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu (SIIAFM)” este considerat un pas strategic în modernizarea și digitalizarea administrației publice din domeniul mediului, potrivit comunicatului oficial al ministerului.

Ministrul Diana Buzoianu a declarat că proiectul constituie un pas important pentru transformarea digitală a Administrației Fondului pentru Mediu și pentru modul în care aceasta va interacționa cu beneficiarii programelor sale.

”Noul sistem informatic va permite simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare a solicitărilor şi creşterea nivelului de control şi trasabilitate a operaţiunilor. Asta înseamnnă eficienţă, transparenţă, predictibilitate, date mai clare în timp real, precum şi acces mai facil şi sigur pentru toţi utilizatorii”, a declarat Diana Buzoianu.

Conform datelor ministerului, proiectul prevede crearea unei platforme informatice integrate, modulare și interoperabile, care va digitaliza complet fluxurile de lucru ale Administrației Fondului pentru Mediu. Aceasta va acoperi gestionarea programelor de finanțare și a contribuțiilor de mediu, procesele administrative și serviciile oferite cetățenilor și mediului de afaceri. Sistemul va include componente de cloud, securitate cibernetică, interoperabilitate, analiză de date, aplicație mobilă și instrumente pentru suport decizional.

Reprezentanții Ministerului Mediului arată că implementarea proiectului SIIAFM va reduce birocrația, va digitaliza integral relația cu beneficiarii și va consolida securitatea datelor, respectând standardele europene de interoperabilitate și protecție a informațiilor. Valoarea totală a proiectului este de 144,8 milioane lei, din care 131,3 milioane lei sunt cheltuieli de investiții, finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 13,4 milioane lei reprezintă cheltuieli pentru bunuri și servicii. Proiectul urmează să fie implementat pe o perioadă de 29 de luni.