România bifează un nou progres important în drumul către OCDE. Potrivit unei informări transmise marți de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, țara noastră a obținut Avizul Formal de conformitate pe zona politicilor de mediu, în urma îndeplinirii criteriilor cerute la nivel internațional.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat amploarea procesului tehnic necesar pentru atingerea acestui obiectiv:

”Este unul din cele mai complexe dosare de îndeplinit pentru aderarea la OCDE şi a fost necesară adoptarea a peste 12 acte normative pentru a respecta şi implementa condiţiile impuse. Evaluarea favorabilă a României în Comitetul OCDE pentru Politicile de Mediu confirmă progresele semnificative ale României pentru îmbunătăţirea arhitecturii instituţionale şi operaţionale şi pentru dezvoltarea unui instrumentar adecvat şi eficient în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor. Vom continua să consolidăm capacitatea instituţională şi cooperarea interinstituţională în implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile, pentru un mediu sigur şi durabil”, a afirmat ministrul Diana Buzoianu.

Potrivit datelor oficiale, verificările au vizat:

-cadrul legislativ și instituțional din domeniul mediului,

-politicile naționale privind dezvoltarea durabilă,

-gestionarea deșeurilor și utilizarea resurselor.

Procesul a implicat colaborarea mai multor instituții centrale, între care ministerele de linie, Garda Națională de Mediu, Administrația Fondului pentru Mediu, Garda Forestieră, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat că aderarea la OCDE rămâne o prioritate strategică a Guvernului în anul 2026:

”Aderarea României la OCDE este un obiectiv prioritar al Guvernului României în 2026, un obiectiv asumat de coaliţia de guvernare sub coordonarea premierului României şi facilitat de echipa Ministerului Afacerilor Externe la nivelul echipei OCDE şi a misiunilor diplomatice ale statelor membre de al căror vot depinde aderarea. Ministerele de resort sunt cele care conduc conţinutul tehnic al dosarelor, iar avizul de astăzi obţinut de Ministerul Mediului, unul dintre cele mai grele, arată munca extraordinară a echipei, colaborarea interinstituţională şi este o validare directă a maturităţii noastre administrative şi un semnal puternic că România este alături de ţările dezvoltate. Din comitetele sectoriale care ne evaluează avem 19 avize formale obţinute şi urmează 7 evaluări, în acest moment fiind şi o delegaţie guvernamentală la Paris pentru a continua acest parcurs şi pe componentele de fiscalitate şi economice”, a declarat ministrul Oana Ţoiu.

Pentru a se alinia standardelor OCDE, România a implementat o serie de reforme și instrumente, între care:

-Programul Național pentru Achiziții Publice Verzi;

-promovarea energiei regenerabile în sistemele de încălzire;

-creșterea accesului publicului la informații de mediu;

-gestionarea durabilă a zonei costiere;

-includerea indicatorilor de impact asupra mediului în strategia de turism 2025–2035;

-consolidarea Gărzii de Mediu și a Gărzii Forestiere;

-închiderea depozitelor de deșeuri neconforme;

-modernizarea sistemului de management al deșeurilor, inclusiv prin Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR).

Contextul aderării la OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă un club al economiilor dezvoltate, iar aderarea presupune parcurgerea și validarea a zeci de capitole de politică publică. România a adunat până în prezent 19 avize sectoriale favorabile, iar alte șapte urmează să fie evaluate.