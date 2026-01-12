Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce în aceste zile delegația României aflată la Paris pentru o etapă avansată a evaluărilor OCDE, marcând unul dintre pașii finali în procesul de aderare a țării noastre la organizația economiilor dezvoltate. Vizita, desfășurată între 11 și 13 ianuarie 2026, se concentrează pe analiza progreselor în reformele economice, stabilitatea finanțelor publice și direcțiile strategice de dezvoltare pe termen lung ale României.

„Evaluarea din cadrul Comitetului pentru Analiză Economică şi Dezvoltare (EDRC), pe care o parcurgem în aceste zile, este un moment-cheie în care sunt analizate economia României, politicile publice şi măsurile luate pentru creştere şi competitivitate, pe baza studiului economic pentru România în 2026”, afimă Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, aderarea la OCDE va întări încrederea investitorilor internaționali și va atrage mai multe investiții, va asigura reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri și va permite implementarea unor politici publice mai eficiente, inspirate din bunele practici ale țărilor dezvoltate. „Este o oportunitate pentru o creștere economică stabilă și sustenabilă, pentru locuri de muncă mai bine plătite și un nivel de trai ridicat pe termen mediu și lung”, a subliniat Nazare.

„Înseamnă, totodată, o Românie mai puternică, mai credibilă şi mai bine conectată la economiile avansate ale lumii. Continuăm aceste etape finale cu seriozitate şi responsabilitate, pentru a crea mai multe oportunităţi şi premisele unei creşteri economice sănătoase.”

Agenda oficială include întâlniri bilaterale cu lideri ai OCDE, precum Manal Corwin, responsabilă de dialogul tehnic pe politici fiscale și guvernanță economică, și Mathias Cormann, Secretarul General al organizației, axate pe progresele României și calendarul de aderare.

Punctul central al vizitei va fi sesiunea de evaluare a Comitetului pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC), unde delegația română va discuta Studiul Economic pentru România 2026. Documentul analizează evoluțiile macroeconomice, politicile sociale, măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea competitivității economiei. Evaluarea va aborda și crearea unui mediu de afaceri mai favorabil, stimularea investițiilor private și consolidarea administrării fiscale.

„Întâlnirile din aceste zile au ca obiectiv validarea parcursului de reformã economicã a României şi parcurgerea unei etape decisive privind aderarea la OCDE. Evaluãrile şi schimburile de opinii de acum sunt relevante nu doar pentru confirmarea progreselor realizate, ci şi pentru fundamentarea unei strategii de creştere economică echilibrată şi rezilientă. Acestea contribuie la întãrirea credibilitãţii României în faţa partenerilor internaţionali şi la crearea premiselor pentru un climat economic stabil, orientat spre dezvoltare pe termen lung şi convergenţã realã cu economiile avansate”, afirmă Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Participarea României la această etapă reprezintă un pas decisiv în alinierea țării la standardele economiilor dezvoltate, consolidând credibilitatea internațională și creând premisele unei creșteri economice durabile. Delegația română include experți din ministerele de resort și reprezentanți ai Băncii Naționale a României, subliniind angajamentul Guvernului față de reforme sustenabile și stabilitate economică.