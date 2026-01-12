Potrivit datelor OCDE pentru perioada 2020-2024, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert România, doar 0,17% din fondul locativ național al României este reprezentat de locuințe sociale. Prin comparație, în Europa Centrală și de Est, procentul locuințelor sociale variază de la 6,6% în Polonia la 0,8% în Lituania, iar în Europa de Vest, de la 34,1% în Olanda la 10,9% în Finlanda.

La nivel național, în anul 2022 existau doar 16.290 de locuințe sociale, dintr-un total de aproximativ 9,7 milioane de locuințe. În același timp, au fost depuse peste 40.000 de cereri pentru locuințe sociale, conform datelor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Acest dezechilibru arată clar că cererea depășește cu mult oferta disponibilă.

Situația este și mai evidentă în București. Datele furnizate de Primăria Municipiului București arată că, în perioada 2023-2025, s-au înregistrat anual, în medie, aproximativ 5.500 de cereri pentru locuințe sociale. Totuși, lista de documente necesare este lungă și complexă, iar mulți solicitanți întâmpină dificultăți în completarea dosarelor. Din acest motiv, numărul de dosare complete a fost extrem de redus: 173 în 2023, 164 în 2024 și 134 în 2025. În medie, doar aproximativ 3% din cererile depuse au fost complete.

Dintre dosarele complete, foarte puține au fost soluționate efectiv prin acordarea unei locuințe sociale. În 2023 au primit locuințe sociale 24 de familii, în 2024 doar 12 familii, iar în 2025 numai 3 familii. Raportat la numărul total de cereri, aceste valori sunt infime: mai puțin de 5 familii dintr-o mie au primit o locuință socială în 2023, puțin peste 2 familii la mia de cereri în 2024 și doar o familie din 2.000 în 2025.

La nivelul municipiului București, numărul total de locuințe sociale era de 1.175. Informațiile privind construcția acestora sunt însă incomplete. În perioada 1996–2008, Direcția Generală de Investiții a Primăriei Capitalei nu a deținut o evidență clară a locuințelor sociale construite. Între anii 2008 și 2014 au fost realizate doar 242 de apartamente în regim de locuințe sociale, iar din 2014 până în prezent nu au mai fost construite alte astfel de locuințe. În acest interval a fost demarat un proiect de 114 locuințe sociale pe Prelungirea Ghencea nr. 322–326, care nu este finalizat nici în prezent și pentru care nu există un termen de încheiere a lucrărilor.

Aceste date sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât România se confruntă cu probleme grave de locuire. Aproximativ 9,6% din populația totală se află în deprivare severă de locuire, conform unui alt infografic publicat de Monitorul Social. În acest context, autoritățile ar trebui să investească într-un ritm mult mai accelerat în dezvoltarea de locuințe sociale.

Nevoia de locuințe publice este una urgentă și nu se limitează doar la locuințele sociale, ci include și locuințe pentru tineri, precum și locuințe destinate medicilor și profesorilor din zonele rurale. În plus, Strategia Națională pentru Locuire 2022–2050 ar trebui reformulată pentru a include explicit locuințele publice ca soluție strategică. Această necesitate este amplificată de faptul că aproape 72.000 de persoane trăiesc în aproximativ 400 de așezări informale la nivel național, în condiții precare, cu acces limitat la energie electrică și utilități sanitare, conform datelor MDLPA din 2022.