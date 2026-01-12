Poliția Prahova anunță că, în urma ninsorilor din ultimele zile, o parte dintre șoferi au transformat carosabilul alunecos într-un „teren de joacă”, în special în parcul cunoscut de localnici drept „Sala Sporturilor” și pe anumite străzi secundare, unde deszăpezirea se face mai lent.

În acest context, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au intensificat acțiunile preventive și de combatere a comportamentelor periculoase în trafic, după ce au observat că unii conducători auto profită de zăpadă pentru a face drifturi sau întoarceri în forță.

Potrivit instituției, „în perioada 9–11 ianuarie 2025, poliţiştii rutieri au organizat şi desfăşurat acţiuni punctuale în zonele identificate ca având un risc ridicat de producere a accidentelor de circulaţie, frecventate în special de tineri care adoptă sau intenţionează să adopte conduite rutiere agresive.

Pe parcursul acţiunilor desfăşurate în weekendul anterior, poliţiştii rutieri au constatat 9 fapte de comportament agresiv în trafic, constând în principal în efectuarea intenţionată de derapaje controlate ale vehiculelor, în scopul întoarcerii sau rotirii acestora pe partea carosabilă.”

Pe lângă amenzi, agenții rutieri au desfășurat discuții cu șoferii opriți pentru a le explica riscurile unor astfel de manevre, în special pe zăpadă sau polei.

„În acest context, în perioada 9–11 ianuarie 2025, poliţiştii rutieri au organizat şi desfăşurat acţiuni punctuale în zonele identificate ca având un risc ridicat de producere a accidentelor de circulaţie, frecventate în special de tineri care adoptă sau intenţionează să adopte conduite rutiere agresive. Pe parcursul acţiunilor desfăşurate în weekendul anterior, poliţiştii rutieri au constatat 9 fapte de comportament agresiv în trafic, constând în principal în efectuarea intenţionată de derapaje controlate ale vehiculelor, în scopul întoarcerii sau rotirii acestora pe partea carosabilă. Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi de informare şi conştientizare, atrăgând atenţia conducătorilor auto asupra riscurilor semnificative generate de astfel de comportamente, riscuri care se amplifică considerabil în condiţii de carosabil alunecos şi pe fondul supraestimării abilităţilor de conducere”, informează, luni, oficialii Poliţiei Prahova.

Reprezentanții Poliției Prahova subliniază că ceea ce pentru unii tineri pare o distracție reprezintă, în realitate, un risc major de accidente grave: astfel de derapaje pot scăpa rapid de sub control, mai ales pe drumuri înghețate.

Amenzile pentru efectuarea de derapaje controlate se situează între 810 și 1.012,50 lei, iar pe lângă sancțiunea financiară se aplică și reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile, măsură menită să tempereze comportamentele agresive în trafic.

Localnicii confirmă că, atunci când ninge, tineri cu mașini puternice sunt văzuți frecvent făcând drifturi în zona „Sala Sporturilor”, dar și în unele intersecții mai puțin circulate, unde utilajele de deszăpezire ajung mai greu.

Poliția avertizează că va continua acțiunile în teren pe toată durata iernii, atât în scop preventiv, cât și pentru aplicarea sancțiunilor în cazurile de comportament agresiv.