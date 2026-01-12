Pe timp de iarnă, menținerea siguranței în zonele publice și private devine imperativă, iar proprietarii de locuințe și firme au obligația legală de a îndepărta zăpada și gheața din fața imobilelor lor. Reamintirea vine din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor, care atrage atenția asupra riscurilor specifice sezonului rece.

Lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU, explică faptul că țurțurii, zăpada acumulată pe acoperișuri și gheața de pe trotuare reprezintă pericole reale pentru pietoni. Pentru prevenirea accidentelor, zonele cu risc de cădere a gheții trebuie marcate și protejate corespunzător.

Curățarea trotuarelor este responsabilitatea proprietarilor sau administratorilor, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni.

Poliția Locală verifică aplicarea acestor norme, iar amenzile prevăzute de legislație variază între 500 și 2.500 de lei, conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Oradea.

Pompierii recomandă și prudență sporită în apropierea clădirilor, pentru a evita accidentele cauzate de zăpada care se poate desprinde de pe acoperișuri. Încălțămintea de iarnă cu talpă antiderapantă este esențială pentru a reduce riscul de alunecare pe gheață.

De asemenea, activitățile recreative pe suprafețele înghețate ale lacurilor, râurilor sau iazurilor pot fi extrem de periculoase. Stratul de gheață poate părea stabil, însă este adesea fragil. Părinții sunt sfătuiți să-i avertizeze pe copii să nu se joace pe gheață și să evite derapajele sau săniușul în apropierea drumurilor. Pescuitul la copcă prezintă același risc ridicat și poate avea consecințe tragice.

Pe lângă aceste pericole, sezonul rece aduce și riscuri legate de încălzirea locuințelor. Pompierii bihoreni atenționează asupra utilizării aparatelor de încălzire defecte sau a coșurilor de fum necurățate, care pot provoca incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon. Recomandarea este verificarea periodică a instalațiilor și instalarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor atrage atenția asupra valului de frig ce va cuprinde județul în intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00, ca urmare a Codului Galben emis de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile vor scădea accentuat, maximele urmând să se situeze între -12 și -3 grade Celsius, iar minimele între -18 și -6 grade Celsius, cu ger puternic mai ales în timpul nopților și dimineților.

În aceste condiții, pompierii recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, mai ales în orele cele mai reci, și purtarea îmbrăcămintei corespunzătoare: haine groase, stratificate, și încălțăminte de iarnă cu talpă antiderapantă. Persoanele vulnerabile, precum copiii, vârstnicii sau bolnavii cronici, necesită atenție suplimentară, iar consumul de alcool pentru încălzire este extrem de periculos, putând provoca hipotermie. Autoritățile reamintesc că persoanele fără adăpost aflate în dificultate trebuie semnalate imediat, prin apel la 112 sau prin contactarea serviciilor locale.

Protecția animalelor este un alt aspect esențial în perioadele de ger sever. Adăposturile trebuie să fie ferite de vânt și umezeală, iar animalele nu trebuie lăsate afară pentru perioade îndelungate. Hrană suficientă și apă schimbată frecvent contribuie la menținerea sănătății acestora. În cazul animalelor de companie care petrec timp în aer liber, accesul rapid la interior sau la un adăpost cald este obligatoriu pe timpul nopții și în orele cu temperaturi extreme.

Se recomandă, de asemenea, verificarea și utilizarea corespunzătoare a sistemelor de încălzire. Doar aparatele în stare bună de funcționare trebuie folosite, fără improvizații sau suprasolicitare. Ventilația încăperilor este esențială, iar curățarea regulată a coșurilor de fum poate preveni incendii și intoxicații cu monoxid de carbon. Instalarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon este un pas simplu, dar vital pentru siguranța locuinței.