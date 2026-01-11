Municipiul București se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 – 13 ianuarie ora 10:00, sub o informare meteo de „vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă”, după cum a transmis ANM duminică noaptea.

La momentul emiterii mesajului, la ora 01:30, stratul de zăpadă depus în Capitală măsura 3-4 centimetri, iar temperaturile minime coborâseră la -5…-4 grade.

Pentru 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie ora 08:00, meteorologii anunță „vremea deosebit de rece”. Conform ANM, „cerul va fi noros, şi în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ şi se va depune strat de zăpadă în general de 2…4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade”.

În intervalul 12 ianuarie ora 08:00 – 13 ianuarie ora 10:00, frigul se menține. Temperaturile maxime vor ajunge la -1°C, iar minimele nocturne vor coborî spre -10…-8°C.

Duminică, frigul se instalează în toată țara, cu ninsori în mai multe regiuni și rafale puternice de vânt la munte, pe litoral și în sud-vest.

Atmosfera va rămâne închisă în majoritatea zonelor, iar maximele se vor situa între -11°C în nord și centru și 0°C în Oltenia.

Situația pe regiuni

– Dobrogea și Bărăgan – cer mohorât, ninsori locale și vânt puternic dimineața, cu rafale de 60-70 km/h care vor viscoli ninsoarea. Temperaturile scad față de ziua precedentă și se opresc la -2°C.

– Moldova de sud și nordul Munteniei – vreme rece, cu posibile scurte apariții ale soarelui. În zona montană va ninge slab, iar la altitudini mari se va semnala viscol. Maxime în jur de -3 / -4°C.

– Nordul Moldovei și Bucovina – ger persistent și cer acoperit. Ninsori în special la munte, viscol pe creste și maxime ce nu depășesc -4°C.

– Nordul Transilvaniei și Maramureș – vreme rece, cu ninsori slabe și viscol în zona montană. După o dimineață geroasă, temperaturile rămân negative pe tot parcursul zilei.

– Vestul țării – înnorări persistente, episoade de ninsoare slabă și temperaturi mult sub mediile climatologice. La Oradea, maximele se vor situa în jur de -7°C. Vântul va prinde putere în sudul Banatului și în zonele înalte.

– Transilvania – dimineți cu ger puternic în depresiunile intramontane. În unele zone, temperaturile negative persistă și peste zi. La Miercurea Ciuc sunt prognozate valori de -9°C, cu fulguieli și viscol la altitudini mari.

– Oltenia – temperaturile scad semnificativ, iar maxima abia atinge 0°C la Râmnicu Vâlcea. Vântul va spori senzația de frig. Vor fi ninsori slabe, iar în noaptea de duminică spre luni minimele coboară spre -14…-15°C în zonele deluroase.

– Sudul țării (Muntenia și sudul Moldovei) – cer predominant închis, episoade de ninsori mai abundente în prima parte a zilei. La câmpie se va depune strat de zăpadă, iar maximele nu depășesc -1°C.