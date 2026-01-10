Potrivit ANM, intervalul vizat de răcire este 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, perioadă în care se vor înregistra temperaturi mult sub valorile normale ale perioadei.

În prognoza transmisă, specialiștii arată că „începând de sâmbătă noapte şi până marţi (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, precum şi la munte şi pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 şi 0 grade, cu ger persistent şi ziua, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”, transmite ANM.

Meteorologii au anunțat că sâmbătă, 10 ianuarie, vremea va fi foarte rece în jumătatea de nord a țării, cu maxime în general negative, între –9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul se va menține, temperaturile urmând să fie în jurul valorii de –10 grade.

Pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, precipitațiile se vor concentra în special în sud și sud-est.

Conform ANM, sâmbătă și duminică vor fi precipitații temporare pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în celelalte regiuni, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică se vor semnala ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă de regulă între 5 și 15 cm (echivalent cu 10–15 l/mp de apă) în extremitatea sudică și sud-estică a țării.

Vântul va fi un factor suplimentar de disconfort, în special în zonele deschise și la munte.

Meteorologii atenționează că „Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei şi în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest şi la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase şi de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută”.

ANM a emis și o serie de atenționări meteorologice. Pentru sâmbătă până la ora 20:00 este valabilă o avertizare de tip cod galben pentru nordul Moldovei, zonă în care sunt prognozate temperaturi foarte scăzute, apropiate de -10 grade.

O altă atenționare va intra în vigoare din 10 ianuarie, ora 20:00, până în 12 ianuarie, ora 10:00, valabilă pentru mai mult de jumătate din teritoriul României.

Conform ANM, „În intervalul menţionat în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 şi -2 grade, cu ger persistent şi peste zi, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”.

Potrivit meteorologilor, temperaturile scăzute vor persista și după data de 13 ianuarie.