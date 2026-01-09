Un val de frig intens se instalează în aceste zile în România, aducând temperaturi scăzute, ger accentuat pe timpul nopții, ninsori și depuneri de strat de zăpadă în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că episodul de vreme rece va afecta o mare parte a teritoriului în zilele următoare și se va menține până la jumătatea lunii ianuarie.

Potrivit directorului general al ANM, Elena Mateescu, cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul Moldovei.

Începând din aceste zile, jumătatea nordică a țării va fi dominată de o vreme rece, cu temperaturi maxime în general negative, cuprinse între minus nouă și cel mult 0 grade Celsius.

Nopțile vor fi deosebit de reci, cu minime între minus 14 și minus 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, regiuni pentru care a fost emis un cod galben de temperaturi scăzute.

Meteorologii estimează că în nordul Moldovei, în ziua următoare, valorile termice diurne nu vor depăși minus 10 grade Celsius, a transmis Mateescu la Antena 3.

„Cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, dar și în nordul Moldovei. Practic, începând de astăzi, o vreme rece în jumătatea nordică a țării, cu maxime preponderent negative, între minus nouă și cel mult 0°C. Urmează o noapte rece, cu minime termice între -14 și -10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, acolo unde va fi în vigoare și o atenționare meteorologică de cod galben. Mâine, în nordul Moldovei, cel mult valori în jurul a -10 grade”, a explicat Elena Mateescu la postul TV.

De asemenea, începând din noaptea de sâmbătă și până marți, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu precădere în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Maximele se vor încadra între minus 11 și 0 grade, iar nopțile vor fi geroase, cu temperaturi minime ce pot coborî până la minus 18 grade.

În acest interval sunt posibile precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu depunerea unui strat de zăpadă de cinci până la 15 centimetri, inclusiv în sudul și sud-estul țării.

Șefa ANM avertizează că vremea va rămâne deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu nopți și dimineți geroase, iar în Capitală maximele vor fi în jurul valorii de 0 grade, cu minime ce pot coborî până la minus 10 grade Celsius.