O șoferiță din județul Alba a fost amendată după ce a fost prinsă pe autostradă, iarna, cu mașina echipată cu anvelope de vară. Femeia, în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia, a fost oprită de polițiști joi, 8 ianuarie, pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la kilometrul 17.

În urma controlului, polițiștii au constatat că mașina nu era echipată corespunzător pentru condițiile meteo, deoarece avea montate anvelope de vară. Pentru nerespectarea regulilor, șoferița a fost amendată cu suma de 1.822,5 lei.

Pe lângă amendă, polițiștii au decis să rețină certificatul de înmatriculare al mașinii. Femeii i-a fost dată o dovadă temporară, fără drept de circulație. Reprezentanții Poliției Alba le-au reamintit șoferilor că folosirea mașinii fără anvelope de iarnă, atunci când condițiile o cer, este contravenție și se pedepsește cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei, precum și cu reținerea certificatului de înmatriculare.

„Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară”, informează oficialii Poliţiei Alba.

Un șofer a fost amendat cu 4.000 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare deoarece, purtând anvelope de vară, a provocat un accident rutier cu victime. Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, a explicat că accidentul auto a avut loc pe DN 29 F, în afara localității Cristinești, și au fost implicate două mașini.

Ea a precizat că una dintre mașini avea anvelope de vară, deși drumul era acoperit cu zăpadă. Șoferul care circula cu anvelope de vară a fost sancționat și nu mai are voie să circule cu autoturismul.

„Unul dintre autoturismele implicate era dotat cu anvelope de vară, în condiţiile în care partea carosabilă este acoperită cu zăpadă. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.000 de lei şi i-a fost reţinut certificatul de înmatriculare, fără a avea drept de circulaţie”, a precizat Nenișcu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a anunțat că, în urma accidentului auto din Cristinești, o femeie a ajuns la spital. Reprezentanții ISU Botoșani au spus că la fața locului au intervenit pompierii din Dorohoi, cu o autospecială și echipament de descarcerare, împreună cu un echipaj de ambulanță.

Ei au constatat că nu erau persoane prinse în mașini. Două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital pentru tratament.

„Pompierii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.

Dacă mergi iarna cu anvelope de vară, riști amenzi mari și, mai grav, îți pui viața în pericol. La temperaturi sub 7–8 grade Celsius, cauciucurile de vară se întăresc, nu mai „țin” pe drum, alunecă pe zăpadă și polei și măresc mult distanța de frânare, ceea ce duce ușor la derapaje și accidente grave.

În România, când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, legea prevede amenzi între 9 și 20 de puncte, reținerea talonului până la schimbarea anvelopelor și, în cazuri serioase, chiar suspendarea permisului de conducere. În plus, anvelopele de vară se uzează mai repede iarna și cresc consumul de combustibil.

Pe scurt, să circuli iarna cu cauciucuri de vară este ilegal, periculos și te poate costa mult, atât financiar, cât și în siguranță.