Sistemul național de intervenție medicală de urgență urmează să fie consolidat semnificativ, după ce Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) va beneficia de achiziția a 1.200 de ambulanțe noi, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția, gestionată prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), depășește valoarea de 1,1 miliarde de lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 24 decembrie 2025 de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator al investiției, și vizează modernizarea asistenței medicale de urgență, în cadrul Componentei Sănătate din PNRR. Termenul-limită pentru finalizarea proiectului este stabilit pentru 31 august 2026.

Valoarea totală a contractului se ridică la 1.129.717.726,21 lei, din care peste 933 milioane de lei reprezintă fonduri eligibile asigurate prin mecanismul de asistență financiară rambursabilă al PNRR. Beneficiarul direct al investiției este Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, proiectul este rezultatul unei cooperări instituționale extinse, care a implicat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății și Prim-ministrul României. Obiectivul principal a fost asigurarea finanțării complete pentru necesarul de ambulanțe la nivel național, astfel încât serviciile de urgență să poată funcționa în condiții moderne și sigure.

„Această reuşită este rezultatul unei munci susţinute la nivel interinstituţional, în care Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerului Sănătăţii şi al Prim-ministrului României, a reuşit să asigure finanţarea integrală a necesarului de ambulanţe la nivel naţional. DSU rămâne, astfel, consecvent angajamentului său de a îmbunătăţi permanent capacitatea de răspuns la urgenţe şi de a creşte calitatea serviciilor oferite cetăţenilor”, se arată în comunicatul citat.

Noile ambulanțe vor fi distribuite atât structurilor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. În urma revizuirii PNRR din anul 2025, proiectul a fost extins față de planul inițial, care prevedea achiziția a doar 591 de autospeciale. Astfel, România va beneficia de 1.000 de ambulanțe de tip B (4×4) și 200 de ambulanțe de tip C (4×4), contribuind la reînnoirea parcului auto destinat intervențiilor de urgență.

„În anul 2022 a fost identificată o finanţare pentru achiziţia a doar 591 de ambulanţe (470 de tip B şi 121 de tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă.Odată cu revizuirea PNRR în 2025, s-a creat oportunitatea de a finanţa întreaga investiţie printr-un singur program. Astfel, proiectul a fost preluat integral şi extins, urmând să fie achiziţionate 1.000 de ambulanţe tip B (4×4) şi 200 de ambulanţe tip C (4×4), ceea ce va permite înnoirea parcului auto SMURD şi SAJ”, afirmă sursa citată.

Până în prezent, au fost deja livrate 378 de ambulanțe de tip B și 96 de ambulanțe de tip C, care sunt deja utilizate de echipajele medicale și paramedicale din teritoriu.

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență subliniază că această investiție reprezintă un pas esențial pentru întărirea capacității de reacție a sistemului de urgență din România, oferind personalului echipamente moderne și populației un răspuns mai rapid și mai eficient în situații critice.