Proiecte de miliarde, încă neterminate. Ce urmează până la expirarea PNRR

România se află în fața unui termen decisiv pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), mai având la dispoziție doar o lună și jumătate pentru finalizarea acestora.

Din cele peste 20.000 de investiții incluse în program, multe au ajuns abia la un nivel de execuție de puțin peste 50%. Ritmul actual al lucrărilor face tot mai dificilă respectarea termenului stabilit, iar posibilitatea ca o parte din fondurile europene să nu mai poată fi accesate devine din ce în ce mai mare.

În forma revizuită a PNRR, România beneficiază de aproximativ 21 de miliarde de euro destinați unui număr de aproximativ 20.000 de investiții, de dimensiuni diferite, derulate atât la nivel local, cât și la nivel național. Pe măsură ce termenul-limită se apropie, autoritățile încearcă să accelereze implementarea proiectelor considerate prioritare.

Printre acestea se află și cele șase investiții importante la care s-a referit premierul Ilie Bolojan, despre care autoritățile estimează că ar putea aduce României încă 4,5 miliarde de euro prin PNRR. Finalizarea acestora este considerată esențială pentru accesarea sumelor rămase disponibile.

Până în luna iulie, România a reușit să încaseze puțin peste jumătate din valoarea alocată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În același timp, numeroase proiecte nu au fost încă începute, iar altele se află într-un stadiu de implementare de aproximativ 50%.

Un exemplu este proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Pentru această investiție au fost alocați 1,1 miliarde de euro din fondurile PNRR, însă lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 52%.

Nivelul actual al execuției ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea finalizării proiectului până la termenul stabilit, existând riscul ca finanțarea europeană aferentă să nu mai poată fi utilizată integral.

O situație asemănătoare este înregistrată și pe Autostrada A7, pe tronsonul Bacău – Pașcani. Investiția, estimată la aproape 405 milioane de euro, are un grad de execuție de aproximativ 49%, potrivit datelor disponibile.

Diferența dintre stadiul actual al lucrărilor și termenul rămas până la închiderea programului pune presiune asupra autorităților responsabile de implementarea acestor investiții.

Printre investițiile care nu au fost începute se află proiectul de modernizare și digitalizare a rețelei naționale de transport al energiei electrice. Valoarea acestuia este de aproape 52 de milioane de euro, iar timpul rămas până la sfârșitul lunii august face imposibilă finalizarea investiției în intervalul prevăzut.

Pe lista proiectelor considerate importante pentru atragerea fondurilor europene se regăsesc și cele șase investiții care ar putea aduce încă 4,5 miliarde de euro prin PNRR. Acestea vizează, printre altele, digitalizarea ANAF, Codul urbanismului și legea salarizării.

Implementarea acestor măsuri întâmpină însă dificultăți. Potrivit surselor Digi24, proiectele nu ar fi ajuns încă în Parlament, iar adoptarea lor depinde inclusiv de convocarea unei sesiuni extraordinare a Legislativului în această vară.

În lipsa parcurgerii etapelor legislative necesare și în condițiile în care termenul-limită pentru finalizarea proiectelor se apropie, autoritățile au la dispoziție un interval foarte scurt pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.