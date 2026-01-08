Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) au anunţat îndeplinirea, la termen, a Ţintei 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), considerată un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi pentru integrarea României în industrii strategice la nivel european.

Ţinta face parte din Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, Investiţia 4 – Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale, şi vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) dedicat procesoarelor cu consum redus de energie şi cipurilor semiconductoare.

Potrivit MIPE, termenul limită pentru atingerea acestei ţinte a fost 31 decembrie 2025, iar România nu doar că şi-a îndeplinit integral angajamentele asumate, ci le-a şi depăşit.

Autorităţile au precizat că au fost selectate peste zece entităţi participante sau asociate şi au fost contractate proiecte cu o valoare totală de peste 375 de milioane de euro, peste pragul minim de 360 de milioane de euro prevăzut în PNRR. De asemenea, un proiect care anterior întâmpinase dificultăţi a fost readus pe traiectoria de implementare şi finalizat.

Ministerul a explicat că acest rezultat a devenit posibil după relansarea proiectului la nivel guvernamental, prin deblocarea procedurilor administrative, reluarea analizelor şi constituirea unor echipe mixte de evaluare. MIPE a subliniat că aceste măsuri au fost luate în urma unei decizii politice ferme de a valorifica oportunitatea strategică oferită României de participarea la acest tip de proiect european.

În comunicatul transmis, MIPE a menţionat că procesul de repornire a fost iniţiat în mandatele miniştrilor Dragoş Pîslaru și Radu Miruţă, iar livrarea efectivă a rezultatelor a fost realizată printr-un efort susţinut al echipelor din cadrul MIPE şi MEDAT. Totodată, ministerul a arătat că finalizarea contractării şi atingerea ţintei au fost asigurate în primele zile de mandat ale ministrului Irineu Darău, ceea ce a garantat continuitatea instituţională a demersului.

Colaborarea dintre MIPE şi MEDAT a dus, conform datelor prezentate, la semnarea a 23 de contracte de finanţare pentru participanţi direcţi şi indirecţi, la angajarea unor investiţii europene de peste 375 de milioane de euro şi la efectuarea unor plăţi de aproximativ 112 milioane de lei în luna decembrie 2025, aferente contractelor semnate în anul 2024 cu participanţii direcţi din cadrul PIIEC.

MIPE a explicat că structura proiectului a fost concepută astfel încât investiţiile europene majore să genereze un ecosistem naţional funcţional, în care companii, universităţi şi institute de cercetare să colaboreze pentru dezvoltarea de tehnologii, competenţe şi soluţii cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung.

Ministerul a mai arătat că atingerea acestei ţinte nu reprezintă doar îndeplinirea unei obligaţii asumate prin PNRR, ci şi o confirmare a capacităţii României de a implementa proiecte mari, complexe şi strategice atunci când există decizie politică, coordonare instituţională şi responsabilitate.

Pe baza acestui rezultat, România îşi consolidează poziţia şi se pregăteşte pentru participarea la noi iniţiative europene de tip IPCEI, în domenii precum inteligenţa artificială, semiconductorii avansaţi, infrastructura digitală, biotehnologiile, vehiculele curate şi autonome, materiile prime critice şi tehnologiile nucleare inovatoare.

În acest context, MIPE şi MEDAT au lansat un apel deschis către companii, universităţi şi institute de cercetare interesate să se implice în viitoarele iniţiative europene aflate în pregătire la nivelul Uniunii Europene, invitându-le să îşi exprime interesul şi să iniţieze un dialog cu ministerele pentru identificarea unor proiecte mature, cu potenţial de integrare în lanţuri europene de valoare şi de atragere a finanţărilor nerambursabile.