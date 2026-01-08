Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță lansarea a două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, dedicate dezvoltării unei rețele naționale pentru tineret. Inițiativa vizează, în special, sprijinirea tinerilor NEETs – tineri care nu sunt angajați și nu urmează o formă de educație sau formare – prin servicii adaptate nevoilor lor reale.

Finanțarea este destinată, printre altele, parteneriatelor dintre Serviciul Public de Ocupare și furnizori publici sau privați de servicii pentru tineret, cu scopul de a oferi sprijin personalizat. De asemenea, sunt susținute centrele de tineret care facilitează tranziția către piața muncii, prin dezvoltarea competențelor transversale, sociale, civice și digitale.

Apelurile încurajează și înființarea de noi centre și cluburi de tineret – spații sigure dedicate învățării nonformale, voluntariatului și activităților culturale și civice. Totodată, vor fi finanțate activități care promovează implicarea activă a tinerilor în domenii precum protecția mediului, cetățenia activă, educația civică, un stil de viață sănătos, voluntariatul național și internațional, schimburile interculturale, arta și cultura.

Un accent important este pus pe activitățile cultural-educative menite să consolideze legătura tinerilor cu comunitatea: ateliere de lucru și creație, educație digitală, managementul carierei, comunicare și muncă în echipă.

Prin aceste investiții, MIPE își propune să creeze oportunități concrete pentru ca tinerii să se implice activ în societate și să își dezvolte competențe esențiale pentru integrarea durabilă pe piața muncii. Apelurile de proiecte se deschid astăzi, iar termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 8 aprilie 2026. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

