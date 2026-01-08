Bulgaria a intrat oficial în zona euro la 1 ianuarie 2026, un moment salutat de Vasile Pușcaș, fost negociator-șef al României cu Uniunea Europeană.

„Îl felicit personal pe vecinul nostru din sud. Competiția de trei decenii arată acum un avantaj clar pentru Bulgaria”.

El a amintit că, la începutul anilor 2000, Bulgaria beneficia de condiții mai favorabile pentru aderarea la UE, însă România a reușit să obțină aprobarea simultană pentru Tratatul de Aderare, iar ambele țări au devenit membre UE la 1 ianuarie 2007.

Ulterior, ritmul integrării a fost determinat de implementarea legislației europene de către fiecare guvern, scrie profit.ro.

„Am trăit direct această competiție la începutul anilor 2000, când negociam aderarea României la UE. Bulgaria avea condiții mai favorabile, dar am obținut aprobarea Consiliului European pentru Tratatul de Aderare al României simultan cu Bulgaria, la 17 decembrie 2004. Ambele țări au intrat în UE la 1 ianuarie 2007, iar ulterior ritmul integrării europene a depins în mare măsură de modul în care fiecare guvern a implementat legislația și politicile europene”, spune Pușcaș.

Adoptarea monedei euro este văzută de Pușcaș ca un proiect cu impact transformator pentru o țară.

„Bulgaria beneficiază acum de apartenența la zona euro, de un bonus de dezvoltare și de sprijin în cadrul Eurogrupului. România, în schimb, încă nu are un orizont intern clar pentru astfel de politici economice. Nu dramatizez, ci îi îndemn pe factorii instituționali, mediul de afaceri și liderii politici să se gândească dacă aderarea la zona euro nu ar putea deveni cel mai important proiect al țării în anii următori”, a spus el.

Primele zile de după trecerea la euro au fost în general liniștite. Nikolay Valkanov, director executiv al Asociației pentru Comerț Modern, a declarat că temerile privind scumpirea produselor sau scăderea veniturilor nu s-au confirmat. Totuși, tranziția rapidă, de doar o lună, a creat dificultăți pentru micii comercianți, în special pentru benzinării și tarabe.

În orașul Plovdiv, mulți comercianți nu erau complet pregătiți pentru plata în euro. Clienții care au încercat să utilizeze moneda europeană au fost nevoiți fie să plătească în leva, fie să primească restul în moneda veche.