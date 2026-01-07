Românii, tot mai interesați de schimbările recente din Codul de Procedură Fiscală, observă Radu Georgescu
Radu Georgescu, expert contabil, a atras atenția că articolul său publicat pe 1 ianuarie 2026 a înregistrat peste 3.800.000 de vizualizări. Era vorba despre un material privind prevederi recente ale Codului de Procedură Fiscală.
El a explicat că milioane de oameni au auzit pentru prima dată termeni precum „contract de fideiusiune” sau „eșalonare simplificată” și a subliniat că modificările aduse legislației fac riscantă deținerea unei firme în România. Conform postării sale de pe Facebook, de la începutul anului ANAF solicită garanții personale antreprenorilor care au datorii fiscale, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă pentru mediul de afaceri.
Georgescu a precizat că până la acest moment doar câteva mii de contabili și antreprenori știau semnificația acestor instrumente.
După publicarea articolului său, mulți oameni au dobândit cunoștințe despre contractele de fideiusiune și eșalonarea simplificată, însă Georgescu a remarcat că unele materiale apărute ulterior erau redactate de persoane fără experiență practică.
Eșalonarea simplificată, un instrument pentru antreprenorii cinstiți
În postare, Radu Georgescu a subliniat că ideea că legea ar favoriza „șmecherii” cu datorii de milioane este falsă.
El a explicat că ANAF aplică poprire pe conturile bancare după doar 15 zile de neplată, iar majoritatea firmelor cu datorii mari sunt de stat.
Eșalonarea simplificată, potrivit expertului, era singura metodă prin care antreprenorii cinstiți puteau să-și protejeze afacerile de popriri, indiferent de motivele restanțelor – fie că era vorba despre clienți care nu plătesc, investiții realizate, perioade economice dificile sau întârzieri ale ANAF la rambursarea TVA-ului ori concediilor medicale.
Mediul de afaceri, în căutarea unor soluții. Tot mai mulți antreprenori ar putea alege Bulgaria, în detrimentul României
Radu Georgescu a relatat că un antreprenor pentru care lucrează la o eșalonare a discutat despre mutarea fabricii în Bulgaria, dacă i se vor cere garanții personale, având în vedere că taxele și dobânzile la credite sunt mult mai mici acolo.
În România, impozitul pe profit este de 16%, iar cel pe dividende tot 16%, în timp ce în Bulgaria acestea sunt de 10%, respectiv 5%. Dobânzile bancare sunt de asemenea mai mici în Bulgaria, 4% comparativ cu 8,5% în România.
Radu Georgescu a concluzionat că majoritatea antreprenorilor nu vor accepta să fie umiliți și vor căuta soluții pentru a-și proteja firmele și familiile.
El a avertizat că, în schimb, România ar putea rămâne doar cu creatorii de conținut online, precum youtuberi, tiktokeri și influenceri, fără a fi clar cine va susține financiar această industrie.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Articolul meu de pe 1 ianuarie 2026 a avut peste 3.800.000 vizualizari !!!
Woow !!!
Un subiect despre Codul de Procedura Fiscala !!!
Milioane de oameni au auzit prima data in viata lor de cuvintele „ contract de fideiusiune” sau „esalonare simplificata”
In articol am explicat ca devine riscant sa ai firma in Romania deoarece de la 1 ianuarie 2026 s-a modificat Codul de Procedura Fiscala
De la ianuarie 2026 ANAF cere garantie personala antreprenorilor care au datorii la ANAF
Probabil pana atunci maxim 5.000 de contabili si 5,000 de antreprenori stiau ce inseamna „ contract de fideiusiune” sau „esalonare simplificata”
Eu in 25 de ani de contabiitate am facut zeci de esalonari la ANAF
Chiar acum lucrez la 2 esalonari
Normal, dupa articolul meu multi oameni au devenit experti in contract de fideiusiune sau esalonare simplificata
Am vazut articole scrise de tipi care bag mana in foc ca nu au facut in viata lor o esalonare la ANAF
Si habar nu stiu ce inseamna contract de fideiusiune
La unele din articole se vedea clar ca erau scrise de ChatGPT
Unii au scris ca aceasta lege este foarte buna
Ca de ea beneficia „smecherii” cu datorii de milioane
Poftim???
Total fals
Cine a lucrat macar o zi in contabilitate stie ca ANAF iti pune poprire pe conturile bancare dupa 15 zile daca nu platesti taxele
„Smecherii” cu datorii de milioane sunt 90% firme de stat
De esalonarea simplificata beneficiau antreprenorii cinstiti care luptau pentru firma lor
Esalonarea simplificata era singura metoda prin care puteau sa-si protejeze firma de poprirea ANAF
O firma poate sa aiba restante la taxe si impozite din n motive
Nu au platit clientii, ai facut investitii, este o perioada economica proasta etc
Sau motivul este chiar ANAF-ul deoarece nu a rambursat TVA-ul, concediile medicale etc
Saptamana asta am vorbit cu un antreprenor pentru care lucrez la esalonare
Mi-a spus ca daca ANAF ii cere garantii personale, va muta fabrica in Bulgaria
Bulgaria il asteapta cu bratele deschise
Taxele sunt mult mai mici in Bulgaria
In Romania impozitul pe profit este de 16%
In Bulgaria este 10%
In Romania impozitul pe dividende este de 16%
In Bulgaria este 5%
In Romania plateste la banca o dobanda la credit de 8,5%
In Bulgaria plateste o dobanda de 4%
Lucrez de 25 de ani cu antreprenorii
99% dintre ei nu stau sa fie umiliti
Vor cauta solutii pentru firma si familia lor
Mi-e teama ca in Romania vor ramane youtuberii, tiktokerii si influencerii pe internet
Problema este ca nu stiu cine le va mai plati internetul”, a scris Radu Georgescu miercuri, 7 ianuarie, pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.