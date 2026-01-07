Radu Georgescu, expert contabil, a atras atenția că articolul său publicat pe 1 ianuarie 2026 a înregistrat peste 3.800.000 de vizualizări. Era vorba despre un material privind prevederi recente ale Codului de Procedură Fiscală.

El a explicat că milioane de oameni au auzit pentru prima dată termeni precum „contract de fideiusiune” sau „eșalonare simplificată” și a subliniat că modificările aduse legislației fac riscantă deținerea unei firme în România. Conform postării sale de pe Facebook, de la începutul anului ANAF solicită garanții personale antreprenorilor care au datorii fiscale, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă pentru mediul de afaceri.

Georgescu a precizat că până la acest moment doar câteva mii de contabili și antreprenori știau semnificația acestor instrumente.

După publicarea articolului său, mulți oameni au dobândit cunoștințe despre contractele de fideiusiune și eșalonarea simplificată, însă Georgescu a remarcat că unele materiale apărute ulterior erau redactate de persoane fără experiență practică.

În postare, Radu Georgescu a subliniat că ideea că legea ar favoriza „șmecherii” cu datorii de milioane este falsă.

El a explicat că ANAF aplică poprire pe conturile bancare după doar 15 zile de neplată, iar majoritatea firmelor cu datorii mari sunt de stat.

Eșalonarea simplificată, potrivit expertului, era singura metodă prin care antreprenorii cinstiți puteau să-și protejeze afacerile de popriri, indiferent de motivele restanțelor – fie că era vorba despre clienți care nu plătesc, investiții realizate, perioade economice dificile sau întârzieri ale ANAF la rambursarea TVA-ului ori concediilor medicale.

Radu Georgescu a relatat că un antreprenor pentru care lucrează la o eșalonare a discutat despre mutarea fabricii în Bulgaria, dacă i se vor cere garanții personale, având în vedere că taxele și dobânzile la credite sunt mult mai mici acolo.

În România, impozitul pe profit este de 16%, iar cel pe dividende tot 16%, în timp ce în Bulgaria acestea sunt de 10%, respectiv 5%. Dobânzile bancare sunt de asemenea mai mici în Bulgaria, 4% comparativ cu 8,5% în România.

Radu Georgescu a concluzionat că majoritatea antreprenorilor nu vor accepta să fie umiliți și vor căuta soluții pentru a-și proteja firmele și familiile.

El a avertizat că, în schimb, România ar putea rămâne doar cu creatorii de conținut online, precum youtuberi, tiktokeri și influenceri, fără a fi clar cine va susține financiar această industrie.