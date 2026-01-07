Declarația Unică 2026 este pusă la dispoziția contribuabililor într-un format nou, care permite completarea formularului 212 direct în browser, pe site-ul ANAF, fără descărcarea unui fișier PDF. Noul sistem se adresează persoanelor fizice care au realizat venituri din activități independente, inclusiv PFA și profesii liberale, dar și celor care au obținut câștiguri din chirii, criptomonede sau alte surse pe cont propriu.

Această schimbare marchează o diferență importantă față de anii anteriori, când ANAF publica pentru Declarația Unică un PDF editabil, denumit „inteligent”, care trebuia descărcat și completat local. În 2026, formularul este generat online, ceea ce permite o interacțiune directă cu platforma Fiscului și, teoretic, o reducere a erorilor de completare.

Accesul la formular este reglementat prin OpANAF nr. 2736/2025, document care stabilește cadrul oficial pentru Declaraţia unică 2026 – privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Instrucțiunile de completare sunt anexate acestui ordin și pot fi consultate separat de contribuabili.

Termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice rămâne neschimbat. Formularul 212 trebuie transmis până la data de 25 mai 2026, pentru veniturile realizate în cursul anului 2025, indiferent de tipul acestora sau de modalitatea de depunere aleasă.

Declarația Unică se completează și se depune de persoanele fizice care, în anul 2025, au realizat venituri sau pierderi, individual sau în cadrul unei forme de asociere, din România și/sau din străinătate. Obligația apare atunci când aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal în vigoare.

Formularul 212 poate fi depus prin mai multe canale. Varianta online este disponibilă prin serviciul „Spațiul privat virtual” (SPV) al ANAF sau prin portalul e-guvernare. Pentru contribuabilii care nu utilizează mijloace electronice, rămâne posibilitatea depunerii în format hârtie, fie direct la registratura organului fiscal competent, fie prin poștă, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

O modificare importantă introdusă începând cu 1 august 2025 vizează și anumite categorii de salariați. Formularul 212 – Declarația Unică trebuie completat și de salariații sau alte persoane cu venituri care au în întreținere soțul, soția sau părinți fără venituri, în scopul plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Prin această declarație, persoanele aflate în întreținere pot beneficia de servicii medicale în sistemul public de sănătate.

Această extindere a sferei de aplicare face ca Declarația Unică să devină un instrument fiscal relevant nu doar pentru activități independente, ci și pentru situații familiale cu impact direct asupra accesului la servicii medicale.

În paralel cu lansarea formularului online, ANAF a publicat și cadrul procedural pentru Declarația Unică precompletată. Ordinul ANAF 2.719/2026 stabilește modul în care acest tip de formular va fi pus la dispoziția contribuabililor și ce date vor fi utilizate în procesul de precompletare.

Declarația unică precompletată va fi disponibilă, în principal, în format electronic, prin intermediul aplicației dedicate din SPV. Contribuabilii vor putea accesa aplicația de precompletare și vor prelua automat datele existente în evidențele fiscale, direct în formularul 212.

Pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV, există și opțiunea obținerii formularului în format letric, la sediul organului fiscal competent, la cerere.

Datele precompletate vor fi puse la dispoziție cel târziu până la 31 martie inclusiv a anului următor celui de raportare. Această regulă se aplică atât pentru varianta electronică, cât și pentru cea tipărită, în cazul contribuabililor care nu utilizează platformele online ale ANAF.

Chiar și în cazul formularului precompletat, responsabilitatea finală rămâne la contribuabil. Declarația unică completată în funcție de situația fiscală personală trebuie depusă până la 25 mai inclusiv, fie prin mijloace electronice, fie la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

În cadrul aplicației de precompletare, ANAF va evidenția explicit scopul Declarației Unice precompletate, sursele de date utilizate și obligațiile fiscale care revin fiecărui contribuabil. Informațiile vor fi centralizate din mai multe baze de date și declarații existente.

Printre sursele utilizate se numără declarațiile depuse de plătitorii de venituri, precum formular 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” și formular 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

De asemenea, vor fi folosite declarații depuse anterior de contribuabili sau asocieri, inclusiv formular 212 din anul anterior și formular 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Alte surse includ evidența contractelor de închiriere, registrul contribuabililor, informații furnizate de autorități privind calitatea de pensionar, precum și date referitoare la normele anuale de venit.

Datele puse la dispoziție în aplicația de precompletare vor cuprinde elemente de identificare ale persoanei fizice, informații despre activitatea desfășurată, veniturile realizate, impozitul datorat și contribuțiile sociale reținute sau datorate. Pentru anumite categorii, precum persoanele asigurate în sisteme proprii sau pensionarii, nu vor fi completate automat secțiunile referitoare la contribuția de asigurări sociale.

Instrucțiunile de completare a formularului 212 – anexate Ordinului ANAF 2.736/2025:

Ordinul ANAF 2.719/2026 privind DU precompletată: