Reînnoirea permisului de conducere în India este condiționată de respectarea unor reguli clare, stabilite la nivel național, iar permisul trebuie să fie valabil din punct de vedere juridic pentru a putea fi prelungit.

Un permis de tip privat, destinat vehiculelor necomerciale, are în mod obișnuit o valabilitate de până la 20 de ani de la emitere sau până la atingerea unei anumite vârste-limită, în funcție de situație, în timp ce permisele comerciale necesită reînnoire mult mai frecventă.

Solicitarea poate fi depusă cu până la un an înainte de data expirării, ceea ce oferă șoferilor o marjă de siguranță pentru evitarea aglomerației sau a întârzierilor. După expirare, există o perioadă de grație de 30 de zile în care permisul poate fi reînnoit fără penalități.

Depășirea acestui termen atrage taxe suplimentare, iar în situațiile în care permisul este expirat de mai mult de cinci ani, autoritățile pot solicita reluarea procedurii de obținere, inclusiv teste sau documentație suplimentară, scriu cei de la financialexpress.com.

Un aspect esențial este faptul că permisul nu trebuie să fie suspendat sau anulat la momentul solicitării. De asemenea, pentru persoanele care au depășit vârsta de 40 de ani, este obligatorie prezentarea unui certificat medical eliberat de un medic autorizat, care să ateste aptitudinea de a conduce.

În cazul permiselor pentru vehicule comerciale sau grele, pot fi cerute documente suplimentare, inclusiv dovada participării la cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor.

Pentru reînnoirea permisului auto, autoritățile din India solicită un set standard de documente, care trebuie pregătite înainte de începerea aplicației online sau a vizitei la oficiul local. Printre acestea se numără permisul de conducere existent, cererea oficială completată, declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate și, acolo unde este cazul, certificatul medical.

Este necesară și dovada identității și a adresei de domiciliu, acceptându-se documente oficiale precum cartea de identitate, pașaportul sau alte acte recunoscute. În plus, solicitanții trebuie să furnizeze fotografii recente tip pașaport, iar pentru situațiile în care adresa s-a schimbat sau reînnoirea se face într-un alt stat sau județ, este obligatoriu un certificat de neobiecție de la autoritatea emitentă inițială.

Costurile pentru reînnoire variază în funcție de momentul depunerii cererii și de regiune. Pentru cererile depuse la timp, taxa se situează, în general, într-un interval moderat, la care se poate adăuga costul cardului inteligent. În cazul întârzierilor, se aplică penalități anuale care pot crește semnificativ suma finală de plată, în funcție de durata depășirii termenului legal.

Autoritățile recomandă utilizarea platformei digitale Sarathi Parivahan, care permite parcurgerea aproape integrală a procedurii de reînnoire a permisului fără contact direct. Utilizatorii trebuie să acceseze portalul oficial, să selecteze statul sau regiunea, să introducă datele permisului și să aleagă serviciul de reînnoire din lista disponibilă.

După completarea formularului electronic, solicitantul încarcă documentele scanate, fotografia și semnătura, apoi achită taxele prin metode de plată online, inclusiv transfer bancar, card sau aplicații digitale. În anumite situații, cum ar fi cele care implică verificări medicale sau permise expirate, sistemul solicită programarea unei vizite la autoritatea rutieră pentru verificări biometrice sau confirmarea documentelor originale.

Pentru cei care preferă metoda tradițională, reînnoirea permisului se poate face și offline, prin prezentarea la oficiul local. În acest caz, formularele se completează fizic, documentele se depun la ghișeu, iar plata se face direct la casierie. Procesarea cererii durează, de regulă, câteva săptămâni, iar permisul reînnoit este trimis prin poștă sau poate fi ridicat personal.

Autoritățile subliniază importanța depunerii cererii din timp, pentru a evita penalitățile și eventualele blocaje administrative. Utilizarea aplicațiilor oficiale pentru versiunea digitală a permisului este acceptată de poliția rutieră și poate fi utilă în situații neprevăzute.

Conducerea unui vehicul cu permis expirat poate atrage amenzi considerabile, probleme în cazul unui accident și refuzul despăgubirilor din partea companiilor de asigurări.

În plus, pot apărea complicații legale care afectează dreptul de a conduce pe termen lung. Pentru eventuale diferențe regionale sau cerințe specifice, șoferii sunt sfătuiți să consulte site-ul autorității rutiere locale înainte de a începe procedura.