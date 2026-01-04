Începând cu 19 ianuarie 2026, șoferii care au primit permise de conducere pe hârtie între 1999 și 2001 vor fi obligați să le înlocuiască cu carduri de tip european. Această schimbare vizează uniformizarea documentelor la nivelul UE și creșterea securității administrative.

Pe lângă permise, inspecțiile tehnice periodice vor fi actualizate. Vehiculele verificate vor primi un autocolant de culoare brună, care va indica valabilitatea inspecției până în 2028 scrie Speedme. Această măsură va permite autorităților și șoferilor să verifice rapid starea tehnică a mașinii, contribuind la prevenirea problemelor de siguranță.

„Cei care nu își vor schimba permisul până la termenul stabilit riscă sancțiuni și restricții în circulație,” explică reprezentanții TÜV-Verband.

Aceasta subliniază necesitatea respectării termenelor pentru evitarea complicațiilor administrative.

Din ianuarie 2026, noile reglementări privind emisiile se aplică înmatriculărilor de autoturisme noi prin implementarea standardului Euro 6e. În noiembrie 2026, Euro 7 va fi obligatoriu pentru omologările de tip. Modificările aduc o atenție mai mare asupra surselor de poluare și durabilității vehiculelor.

Pentru prima dată, legislația va include emisiile provenite din uzura anvelopelor și frânelor, nu doar cele de la eșapament. În plus, bateriile vehiculelor electrice și hibride plug-in vor trebui să respecte criterii stricte de durabilitate, astfel încât longevitatea și siguranța acestora să fie asigurate.

„Regulamentele urmăresc reducerea impactului asupra mediului și creșterea durabilității vehiculelor, protejând în același timp consumatorii,” explică specialiștii TÜV-Verband.

Aceste standarde reflectă o abordare mai largă a protecției mediului în transportul european.

Începând cu iulie 2026, doar autoturismele echipate cu sisteme avansate de asistență a șoferului vor putea fi înmatriculate ca vehicule noi. Printre funcțiile obligatorii se numără asistența inteligentă la menținerea vitezei, menținerea benzii de circulație și frânarea automată de urgență.

De asemenea, sistemul Next-Generation eCall va fi introdus obligatoriu pentru toate tipurile de vehicule noi, oferind un nivel mai ridicat de siguranță și conectivitate. Aceste schimbări stabilesc un standard de bază pentru tehnologii care anterior erau opționale sau disponibile doar pe modelele premium.

Specialiștii subliniază că introducerea acestor sisteme va contribui la reducerea riscului de accidente și la creșterea siguranței traficului rutier. Șoferii vor trebui să se familiarizeze cu noile funcționalități pentru a le utiliza corect.

Schimbările din 2026 nu vizează doar vehiculele, ci și domeniul digital. Începând cu august 2026, orice conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale trebuie să fie etichetat corespunzător. Aceasta urmărește creșterea transparenței și responsabilității în utilizarea tehnologiilor AI.

Totodată, conform regulilor NIS2, incidentele de securitate cibernetică vor trebui raportate autorităților în termen de 24 de ore.

„Aceasta este o etapă clară pentru creșterea transparenței și pentru reacții mai rapide în fața amenințărilor cibernetice,” explică experții în securitate.

Astfel, reglementările combinate pentru vehicule și digitalizare urmăresc siguranța, protecția mediului și responsabilitatea utilizatorilor, impunând standarde mai stricte în circulația și folosirea vehiculelor în Europa.