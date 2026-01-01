Inspectoratul General al Poliţiei Române a raportat că, în data de 31 decembrie 2025, forțele de ordine au răspuns la 2.475 de evenimente, dintre care majoritatea – 2.149 – au fost sesizate prin apelurile de urgență 112. În cadrul acestor intervenții, polițiștii au înregistrat peste 750 de infracțiuni, predominând cele împotriva persoanei (293) și cele contra patrimoniului (185). Alte infracțiuni au vizat regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase (101), siguranța rutieră (65) și diverse alte fapte (110).

În cursul aceleiași zile, polițiștii au prins în flagrant delict 161 de suspecți, iar 9 persoane urmărite la nivel național au fost depistate. Totodată, au fost aplicate 3.381 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 1,54 milioane de lei, și au fost reținute 267 de permise de conducere, în timp ce 161 de certificate de înmatriculare au fost retrase.

Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pentru menținerea fluenței traficului și prevenirea accidentelor, concentrându-se pe drumurile naționale, autostrăzile A1 și A3, precum și pe traseele dinspre stațiuni către marile aglomerări urbane și punctele de trecere a frontierei. Comparativ cu 31 decembrie 2024, numărul accidentelor rutiere a scăzut cu peste 14%.

Autoritățile recomandă cetățenilor aflați în vacanță să acorde atenție siguranței personale și să respecte regulile de circulație, iar celor care se întorc acasă li se recomandă un condus prudent, adaptat condițiilor de drum și meteorologice. Poliția subliniază că respectarea indicațiilor oamenilor legii contribuie la siguranța colectivă.

IGPR precizează că activitățile de prevenire și control vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea ordinii publice și reducerea faptelor antisociale.