Dezvoltatorii imobiliari care încep lucrările fără a afișa panoul de identificare a investiției la intrarea pe șantier riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, potrivit unei inițiative legislative depuse în Parlament de senatoarea USR de Ilfov, Cynthia Păun.

Conform legislației în vigoare, după emiterea autorizației de construire și înainte de demararea efectivă a lucrărilor, beneficiarul este obligat să amplaseze, într-un loc vizibil, un panou informativ care să conțină date esențiale despre investiție. Acesta trebuie să ofere informații privind tipul construcției, regimul de înălțime, beneficiarul și existența autorizației legale.

În prezent, sancțiunea pentru lipsa panoului constă doar în oprirea lucrărilor, măsură care, în practică, este greu de aplicat în multe localități. Cynthia Păun atrage atenția că, în versiuni mai vechi ale Legii nr. 50/1991, exista și o sancțiune contravențională sub formă de amendă, eliminată ulterior fără o justificare clară.

Potrivit senatoarei USR, absența panoului informativ este o problemă frecvent întâlnită, mai ales în zonele cu dezvoltare urbană accelerată, cum este județul Ilfov, sau în localitățile unde autoritățile nu au capacitatea administrativă necesară pentru a impune sistarea lucrărilor. Lipsa transparenței poate masca, în unele cazuri, nereguli mai grave privind disciplina în construcții.

„Într-o formă mai veche a Legii nr. 50/1991 era prevăzută şi amendă pentru neamplasarea panoului, însă această prevedere a fost modificată, fără o motivare clară. În practică, lipsa panoului rămâne o problemă frecvent întâlnită, în special în zonele cu dezvoltare urbană intensă – precum judeţul Ilfov, aflat într-o puternică expansiune urbanistică accelerată – sau în localităţile unde capacitatea administrativă de a aplica efectiv măsura sistării lucrărilor este redusă. Panoul de identificare a investiţiei rămâne un element esenţial de transparenţă, oferind informaţii privind construcţia, regimul de înălţime, beneficiarul şi existenţa autorizaţiei de construire. În practică, lipsa acestuia poate ascunde şi alte probleme legate de disciplina în construcţii”, spune parlamentarul Cynthia Păun, citată într-un comunicat de presă transmis miercuri de Uniunea Salvaţi România (USR).

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii 50/1991, astfel încât neafișarea panoului de identificare să fie sancționată explicit cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Scopul declarat nu este introducerea unor obligații noi, ci întărirea mecanismelor de control și creșterea încrederii publice în procesul de autorizare a construcțiilor.