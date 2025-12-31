Creșterea semnificativă a accidentelor rutiere implicând trotinete și biciclete electrice a determinat autoritățile să introducă obligativitatea unei polițe de răspundere civilă auto (RCA) pentru aceste vehicule. Măsura, menită să protejeze terții păgubiți și să responsabilizeze utilizatorii, a intrat în vigoare începând cu 16 noiembrie 2025, odată cu aplicarea Legii 181/2025, care aduce modificări Legii 132/2017.

Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), a explicat că accidentele cu trotinete electrice pot provoca vătămări serioase, iar chiar și incidente aparent minore pot genera daune de zeci sau sute de mii de euro, imposibil de suportat de o persoană fizică. El a atras atenția asupra pericolelor generate atât de vehiculele private, cât și de cele din sistemele de închiriere, care sunt adesea lăsate pe carosabil sau trotuare și pot provoca accidente grave.

„O astfel de asigurare este necesară deoarece, în cazul unui accident, trotinetele/bicicletele electrice pot provoca vătămări corporale grave. Dacă analizăm informările Poliţiei sau privim traficul de zi cu zi, observăm o creştere semnificativă a numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Vorbim despre protecţia unei persoane păgubite care poate deveni victimă fără nicio vină. Gândiţi-vă la un scenariu simplu: mergeţi pe stradă, sunteţi loviţi de o trotinetă electrică şi ajungeţi în spital două săptămâni. Cine plăteşte tratamentele, îngrijirile şi celelalte costuri? Asigurarea RCA acoperă cheltuielile victimelor unui accident rutier în care sunt implicaţi şoferi, pasageri, pietoni sau persoane lovite de astfel de vehicule”, declarat pentru AGERPRES Mădălin Roşu, preşedintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Un alt aspect semnalat de Roșu este lipsa de instruire a utilizatorilor, în special a minorilor, care circulă adesea pe sens interzis sau fără echipament de protecție.

„Vedem vehicule care circulă pe sens interzis, pătrund imprudent în intersecţii sau nu folosesc echipament de protecţie. Pot exista situaţii în care o victimă rămâne cu dizabilităţi permanente, necesitând îngrijiri şi intervenţii medicale costisitoare pe tot parcursul vieţii. Toate aceste cheltuieli, de la daune materiale până la despăgubiri morale, sunt acoperite de asigurarea RCA.”, a explicat Mădălin Roşu.

La nivel european, legislația prevede protecția terților păgubiți și pentru trotinete și biciclete electrice. Dorel Duță, președintele UNSICAR, a menționat că polițele RCA sunt influențate de factori precum vârsta utilizatorului, puterea și viteza vehiculului și istoricul de Bonus-Malus al proprietarului.

„La nivelul Uniunii Europene s-a decis ca şi pentru aceste vehicule să fie obligatorie o poliţă de răspundere civilă auto. Necesitatea a devenit cu atât mai evidentă cu cât trotinetele electrice au evoluat din punct de vedere tehnic, devenind mai puternice şi mai rapide. În ceea ce priveşte tarifarea RCA, aceasta este influenţată de mai mulţi factori: vârsta utilizatorului, puterea şi viteza maximă a vehiculului, precum şi istoricul de Bonus-Malus al proprietarului”, a afirmat Dorel Duţă.

Angela Ile, inspector asigurări la Inter Broker de Asigurare, a precizat că polițele RCA pentru aceste vehicule au avut până acum tarife sub 200 de lei, iar primele de asigurare variază în funcție de caracteristicile vehiculului și ale proprietarului. Utilizarea sezonieră a acestor vehicule influențează interesul pentru asigurare, acesta crescând primăvara, similar cu mopedele sau ATV-urile.

„La fel ca în cazul autoturismelor, prima de asigurare depinde de vârsta clientului, de clasa Bonus-Malus şi de caracteristicile trotinetei sau bicicletei electrice. Nu există un tarif fix, mecanismul fiind similar cu cel al RCA pentru autovehicule. Cele mai mici tarife le-am întâlnit la mopede şi ATV-uri, care au putere şi masă reduse. Fiind o asigurare relativ nouă şi ţinând cont că în sezonul rece utilizarea acestor vehicule scade, ne aşteptăm la un interes mult mai mare în primăvară. Am observat o fluctuaţie similară în cazul mopedelor, motocicletelor şi ATV-urilor, utilizate în special sezonier”, a precizat aceasta.

Conform legii, vehiculele considerate obligate la RCA sunt cele terestre autopropulsate care depășesc viteza de 25 km/h sau au masa proprie de peste 25 kg și viteza de peste 14 km/h, incluzând și remorcile folosite împreună cu acestea. Polițiștii rutieri pot aplica amenzi între 1.000 și 2.000 de lei pentru nerespectarea noii obligații.

Noile reglementări aduc și clarificări privind excepțiile de la obligativitatea RCA: vehiculele retrase temporar sau permanent din circulație, fotoliile rulante și vehiculele similare folosite exclusiv de persoane cu dizabilități locomotorii, precum și utilizarea în cadrul evenimentelor sportive pentru care există o garanție alternativă sau asigurare specifică.

Prin această măsură, România transpune Directivele Uniunii Europene care extind domeniul RCA, încercând să reducă riscurile în trafic și să ofere protecție efectivă celor afectați de accidentele generate de vehiculele electrice.