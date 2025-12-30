Trotinetele electrice care pot depăși 25 km/h intră acum sub incidența unei noi reglementări, potrivit căreia proprietarii trebuie să încheie o poliță de asigurare RCA. Aceasta se aplică tuturor vehiculelor cu propulsie proprie care au viteză maximă constructivă de peste 25 km/h sau o masă mai mare de 25 de kilograme.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) estimează că tarifele RCA pentru astfel de trotinete variază între 200 și 500 de lei, în funcție de compania de asigurări. În lipsa unei asigurări valabile, polițiștii rutieri pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, a explicat pentru ProTV motivele introducerii acestei obligații:

„Un asemenea vehicul, cu acea viteză constructivă, respectiv acea masă constructivă, nu este o jucărie. Poate să producă prejudicii chiar foarte mari. Pentru despăgubiri materiale până la aproape șase milioane de lei, iar pentru vătămări corporale și deces până la 32 de milioane de lei”, a spus el.

Această prevedere subliniază faptul că trotinetele rapide nu pot fi tratate la fel ca vehiculele ușoare sau bicicletele cu asistență electrică, care nu necesită RCA.

Reglementarea nu se aplică bicicletelor electrice, deoarece acestea necesită pedalare pentru a se deplasa. Astfel, ele sunt considerate mai sigure și nu prezintă același nivel de risc ca trotinetele cu motor puternic.

Alex Macrea, reprezentant al unui distribuitor de biciclete electrice, a declarat că toți producătorii de motoare de biciclete electrice sunt obligați să producă biciclete cu limitare de 25 de kilometri pe oră și că, peste această limită, deplasarea cu bicicleta este posibilă doar pe puterea utilizatorului, motorul neasistându-l deloc.

Această diferențiere se bazează pe criteriul vitezei și al modalității de propulsie, care determină nivelul de risc pentru utilizatori și pentru ceilalți participanți la trafic.

Legea privind obligativitatea RCA pentru trotinetele electrice cu viteză constructivă de peste 25 km/h a intrat în vigoare de aproximativ o lună. Poliția rutieră poate începe aplicarea amenzilor începând cu 13 decembrie, sancționând lipsa asigurării de răspundere civilă.

Codul Rutier clasifică aceste trotinete ca mopede conduse în picioare, pentru care este necesar permis de conducere. În plus, ele pot circula numai pe străzile cu limita maximă de viteză de 50 km/h, restricție menită să reducă riscul accidentelor și să protejeze traficul rutier.

În absența RCA, contravenția este considerată gravă și atrage o sancțiune între 1.000 și 2.000 de lei, măsură menită să încurajeze proprietarii să respecte noile reguli și să protejeze participanții la trafic de eventuale pagube materiale sau vătămări corporale.