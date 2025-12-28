Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat majorarea tarifelor pentru parcările de reședință, măsură care va fi aplicată de la 1 ianuarie 2026. Conform hotărârii adoptate, taxele vor fi indexate cu aproximativ 5,6%, fiind menținut sistemul de tarifare diferențiat pe zonele A, B, C și D ale Capitalei.

Actualizarea tarifelor vine în contextul indexării periodice a taxelor locale și se aplică tuturor contractelor de închiriere pentru locurile de parcare de reședință aflate în administrarea primăriilor de sector.

Potrivit deciziei municipalității, șoferii care dețin un loc de parcare în Zona A vor plăti anual 796 de lei. Pentru Zona B, tariful stabilit este de 663 de lei pe an, în timp ce în Zona C costul ajunge la 530 de lei.

Cel mai redus tarif rămâne în Zona D, unde un loc de parcare de reședință va costa 397 de lei pe an.

Deși majorarea nu este una abruptă, aceasta se adaugă altor costuri suportate de proprietarii de autoturisme, precum asigurarea RCA, rovinieta sau impozitul auto.

În prezent, în București există aproximativ 216.000 de locuri de parcare de reședință, distribuite inegal între cele șase sectoare. Sectorul 3 deține cel mai mare număr de astfel de locuri, cu peste 72.000 de spații amenajate, fiind urmat de Sectorul 4, cu aproximativ 46.000 de locuri, și Sectorul 6, cu circa 43.000.

La polul opus se află Sectorul 1, care administrează puțin peste 10.000 de locuri de parcare de reședință. Diferențele mari între sectoare accentuează dezechilibrul dintre cerere și ofertă, în condițiile în care numărul autoturismelor înmatriculate în Capitală este mult mai ridicat.

Obținerea unui loc de parcare de reședință rămâne în sarcina primăriilor de sector. Solicitanții trebuie să facă dovada domiciliului în zonă și a deținerii unui autoturism cu documentele în regulă.

Contractele existente sunt prelungite, de regulă, cu prioritate de la un an la altul, ceea ce limitează semnificativ numărul locurilor disponibile pentru noii solicitanți.

În aceste condiții, atribuirea locurilor libere se face, de cele mai multe ori, după principiul „primul venit, primul servit”, ceea ce duce la liste de așteptare, cozi și competiție ridicată pentru puținele spații care devin disponibile anual.